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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 11-07-2017

11
JULY
2017
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النهار:
 
*سأل وزير سابق إذا لم تكن هذه الحكومة هي حكومة العهد الأولى بهذا التمثيل الواسع فمن أين يُؤتى بوزراء لحكومة لم يحن موعدها بعد؟ 
 
*ملف التعيينات في الجامعة اللبنانيّة إلى مزيد من التأزّم بعد إشارات عن تحرّكات ومواقف تتّجه أحزاب مسيحيّة إلى القيام بها. 
 
 
اللواء:
 
*يدور لغط حول الوزراء الذين يرغب رئيس حزب مسيحي في طرح التعديل الوزاري للتخلص منهم، وهم من فريقه؟ 
 
*بدأت إمارات الوهن تظهر على أكثر من وزير في ضوء صعوبات تواجه الطموحات 
 
*لا يُخفي مصدر دبلوماسي قلقه من عدم حصول تشكيلات قضائية انطلاقاً من سياسة الإقصاء المعتمدة سياسياً 
 
الجمهورية: 
 
*وصفت أوساط سياسية نتائج إحدى الإنتخابات النقابية بأنها جاءت لضرب وحدة الصف النقابي وتمييع مطلبه الأساسي الذي ترفضه الدولة منذ سنوات. 
 
*سفير دولة كبرى قريبة من دمشق أبدى إستعداد دولته للتوسط بين لبنان وسوريا في شأن النازحين. 
 
*يتجه مرجع روحي إلى تعيين مطرانين في وقت قريب. 
 
البناء: 
 
*تسود حالة من التململ في إحدى مناطق راشيا والبقاع الغربي من أنصار نائب حزبي يمثل تلك المنطقة بسبب افتعال هؤلاء إشكالات باستمرار والتلطي وراء اسم النائب للقيام بأعمال لا يرضى عنها أهالي المنطقة. وقد أدى ذلك إلى استياء عارم من النائب المشار إليه بسبب عدم تحريكه ساكناً أو القيام بأي إجراء للجم مناصريه عن أفعالهم مراعاةً لشعور ناخبيه. 
 
*قالت مصادر دبلوماسية متابعة للأزمة الخليجية إنّ الاهتمام الأميركي بتسوية قد تبلغه وزير الدقاع القطري من نظيره الأميركي الذي أكد له أنّ القاعدة الأميركية في قطر باقية وليس وارداً نقلها إلى بلد آخر، وإنّ واشنطن ستضغط على الدول المقاطعة للتوصل إلى تسوية متدرّجة تبدأ بالحوار والتفاوض والتفاهم على ضوابط للمسائل المثارة بشراكة أميركية كضمانة لرضا الجميع. 
 
المستقبل: 
 
* يقال إن مخالفات في وزارة الاتصالات من أيام الحكومة السابقة تظهر تباعاً، بما في ذلك اكتشاف فواتير DSL لمواطنين غير مشتركين بخدمة الإنترنت. 
 
 
 
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