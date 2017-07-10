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بو صعب ل"صوت المدى": من غير المسموح التعرّض للجيش اللبناني

10
JULY
2017
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استغرب وزير التربية والتعليم العالي السابق الياس بو صعب، في حديث لبرنامج "مانشيت" عبر إذاعة صوت المدى، هجوم البعض على الجيش اللبناني على خلفية عملية عرسال الأخيرة، مشدداً على أنه من غير المسموح التعرّض للجيش اللبناني أو وضع خطوط حمراء له في محاربته الارهاب الذي اعتدى ويعتدي على الدولة والمواطنين والجيش، محذراً من أن هذا الهجوم يحاول كف يد الجيش عن مكافحة الارهاب تحت غطاء حقوق الإنسان وغيرها من العناوين. وأعلن بو صعب الثقة بقائد الجيش العماد جوزف عون وبالقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس العماد ميشال عون مشيراً إلى أن العهد اختلف والوضع في عرسال خطر جداً، وبالتالي المطلوب اليوم التفاف الجميع حول المؤسسة العسكرية والوقوف صفاً واحداً وراء الجيش الذي يعرف كيف يتعاطى مع الأخطاء إذا حصلت كما يحصل في كل دول العالم.
وأوضح بو صعب أن جهات سياسية وضعت في السابق عراقيل وممنوعات أمام الجيش ولكن العهد اليوم اختلف والعمل هو لحماية لبنان ولمصلحة جميع أبنائه وهو ليس فئوياً . وطالب الجهات التي تقوم بالهجوم على الجيش بالتراجع لمصلحة كل لبنان وكل أبنائه لأن الجماعات الارهابية ستحاول إيجاد ثغرة لدخول لبنان بعد الهزائم التي تتعرض لها في الدول المجاورة، داعياً كل من يعمل على وضع حدود للجيش، تحت غطاء الانسانية، إلى التراجع عن موقفه، مؤكداً أهمية التفكير بمصلحة لبنان واللبنانيين

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