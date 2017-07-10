"مشوار الوفاء بعكّار" برعاية وحضور العميد الركن المغوار شامل روكز

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برعاية وحضور العميد الركن المغوار شامل روكز تتشرّف جمعية سباق القمم بدعوتكم إلى "مشوار الوفاء بعكّار" بالتعاون مع هيئة قضاء عكّار في التيار الوطني الحر ومجلس البيئة - القبيات واتحادات بلديات المنطقة وذلك يوم الأحد ٢٣ تموز ٢٠١٧

الانطلاق الساعة ٨ صباحاً من سهلة القمّوعة نحو أقدام جبل عروبة مروراً بغابة العذر وصولاً إلى موقع النبي خالد (١٦ كلم)

النقليات مؤمنة من وإلى نقاط التجمع التالية: القبيات، العبدة، حلبا، طرابلس، جونية ونهر الموت.

الانطلاق من جونية أمام مكتب العميد الساعة ٥:٣٠ صباحاً ومن نهر الموت قرب مجمع ميشال المر الرياضي ٥ صباحاً

للراغبين بالمشاركة الرجاء الاتصال على الأرقام التالية:

70-291560 / 03-592077 / 03-049244 / 71-307171