كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية: مباراة الدخول في 14 تموز

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دعت عمادة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية "الطلاب الذين سيتقدمون إلى مباراة الدخول فيها إلى أن يكونوا مزودين بأوراقهم الثبوتية: بطاقة الهوية أو إخراج قيد فردي وبطاقة الامتحان، وأن يتواجدوا في قاعات الامتحان قبل الساعة الثامنة".





وأوضحت أن "مباراة الدخول إلى كلية الاعلام تجري الجمعة 14 تموز 2017 في مجمع الحدث، مبنى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال".

وكان عميد الكلية قد أصدر تعميما مدد بموجبه "التسجيل لمباراة الدخول حتى تاريخ تموز ضمن الدوام الرسمي، مع العلم أن المستندات المطلوبة





للتسجيل في المباراة:

- البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها أو وثيقة ترشيح للبكالوريا القسم الثاني.

- إخراج قيد فردي مصدق أو صورة عن الهوية (شرط إبراز الأصلية عند التسجيل).

- 3 صور شمسية مصدقة.

- رسم اشتراك /35000/ ل.ل.

- طابع مالي بقيمة 1000 ل.ل.".





ولفت التعميم الى أنه "يحق الاشتراك في المباراة للطلاب الحائزين على:

أ- البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها، والطلاب الأجانب الحائزين على معادلة رسمية للشهادة الثانوية الحاصلين عليها في بلادهم.



ب- BT والبكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها.



تشمل مباراة الدخول:

1- تحليل نص كتابي باللغة العربية.

2- تحليل نص كتابي باللغة الأجنبية".