بالفيديو - الإعلامي رواد ضاهر يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ما حصل من تضارب في برنامجه!

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بسلام مر القسم الأوّل من أولى حلقات برنامج الأو تي في الجديد بالمباشر. أما القسم التاني، فتحوّل بعد ثوان معدودة من بدايته إلى عراك بالأيدي. فبعد أن قدّم الزميل رواد ضاهر واجب العزاء لضيفه أحمد شلاش، عضو مجلس الشعب سابقاً، سأل الضيف الثاني الشيخ أحمد دقماق ما إذا كان يود أن يعزّي شلاش، وعندها إنطلق المشكل.



الشيخ دقماق إنسحب من الحلقة، ليستمر الحوار بين رواد وضيفه شلاش. وحرصاً على مصداقية البرنامج كشف رواد ضاهر عما جرى من إتصالات قبل الحلقة.



كما شارك رواد الجمهور برسالة صوتية أرسلها الشيخ دقماق بعد مغادرته.



الحادثة اللي وقعت أثارت إهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، وفئة منهم إنتقدت جمع ضيفين بهذا التنافر على طاولة الحوار نفسها بنفس الإستوديو، فكيف يرد رواد ضاهر على هذا الإنتقاد؟



الحلقة الأولى إستُكملت، وبعد الملف الإقليمي الذي صوّر الوضع الإقليمي ، تابع البرنامج مع الفقرة الثالثة موضوع إطلاق النار إبتهاجاً. هكذا كانت البداية، فهل ستكون مسيرة البرنامج بنفس الوتيرة؟