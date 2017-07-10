living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - الإعلامي رواد ضاهر يخرج عن صمته ويكشف حقيقة ما حصل من تضارب في برنامجه!

10
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بسلام مر القسم الأوّل من أولى حلقات برنامج الأو تي في الجديد بالمباشر. أما القسم التاني، فتحوّل بعد ثوان معدودة من بدايته إلى عراك بالأيدي. فبعد أن قدّم الزميل رواد ضاهر واجب العزاء لضيفه أحمد شلاش، عضو مجلس الشعب سابقاً، سأل الضيف الثاني الشيخ أحمد دقماق ما إذا كان يود أن يعزّي شلاش، وعندها إنطلق المشكل.


الشيخ دقماق إنسحب من الحلقة، ليستمر الحوار بين رواد وضيفه شلاش. وحرصاً على مصداقية البرنامج كشف رواد ضاهر عما جرى من إتصالات قبل الحلقة.


كما شارك رواد الجمهور برسالة صوتية أرسلها الشيخ دقماق بعد مغادرته.


الحادثة اللي وقعت أثارت إهتمام المشاهدين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، وفئة منهم إنتقدت جمع ضيفين بهذا التنافر على طاولة الحوار نفسها بنفس الإستوديو، فكيف يرد رواد ضاهر على هذا الإنتقاد؟


الحلقة الأولى إستُكملت، وبعد الملف الإقليمي الذي صوّر الوضع الإقليمي ، تابع البرنامج مع الفقرة الثالثة موضوع إطلاق النار إبتهاجاً. هكذا كانت البداية، فهل ستكون مسيرة البرنامج بنفس الوتيرة؟

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout