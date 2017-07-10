الخطيب ترأس اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري والتقى الصوري

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ترأس وزير البيئة طارق الخطيب بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري وجرى البحث في الاجراءات المواكبة لفتح موسم الصيد ، وعرض المجلس الاعلى لطلب نادي شتورا كونتري كلوب للرماية والصيد إعتماده كناد لاجراء امتحانات الصيد ومنح شهادات وتمت الموافقة على الطلب.

والتقى وزير البيئة متروبوليت زحلة للروم الاورثوذكس انطونيوس الصوري والوزير السابق غابي ليّون وجرى التداول في قضايا بيئية تهم زحلة وخصوصاً موضوع أحجار الزينة التي تستخرج من المنطقة والشروط الموضوعة التي توفّق بين بين حماية البيئة وتأمين مقومات الحياة للناس للبقاء في أرضهم.وتم التطرق الى موضوع التلوث في نهر البردوني.

واستقبل وزير البيئة السيدة مارلين حرب على رأس وفد وتناول البحث موضوع مهرجانات تنورين وسبل حماية الموارد الطبيعية لمحمية أرز تنورين.