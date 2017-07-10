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الحريري: الجيش قام بعملية كبيرة في عرسال والدعم السياسي له غير مشروط

10
JULY
2017
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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان "الدعم السياسي للجيش اللبناني غير مشروط، والمؤسسة العسطرية لا تشوبها أي شبهات، هناك اشخاص يحاولون ان يصطادوا بالمياه العكر ولهؤلاء نقول "خيطوا بغير هالمسلّة"، مشددا على ان "الجيش حريص على المدنيين ونحن على تواصل دائم مع قائد الجيش جوزيف عون وأردنا اليوم ان يكون اللقاء أمام الاعلام لأنه هناك تشويه للحقائق، الدعم السياسي كامل للجيش وهناك تحقيق بموضوع عرسال

 

ورأى ان "هناك فريق في مكان ما يحاول ان يشعل الاحتقان بين النازحين والقوى الامنية، موضوعي ليس الشارع السني ولا أي شارع الاساس هو الدعم السياسي للجيش والشارع السني هو أكثر شارع مع الجيش. المشكلة انه هناك محاولة لتهييج الشارع السني"، مؤكدا ان "قيادة الجيش مسؤولة عن الامن ونحن ندعمها مئة بالمئة". وأضاف "نحن على تواصل مع كل القوى السياسية ومع قيادة الجيش ومن واجبنا كحكومة حماية اللبنايين أولا وحماية النازحين أيضا. التحقيق مستمر من قبل قيادة الجيش وموضوع اجتماعي مع قائد الجيش ووزير الدفاع أمر عادي جدا ومن يحاول أن يخلق خلافاً من الأمر أقول له: لا خلافاً ونحن كلّنا يداً واحدة".

 

وردا على سؤال: قال: "نحن على تواصل مع كل القوى السياسية وواجب الحكومة حسم أمر جرود عرسال ونحن لسنا مع قيام حزب الله بفتح معركة في جرود عرسال".

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