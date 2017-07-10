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حضور الكتل مطلوب لانجاز الموازنة التي تصمنت اصلاحات.. كنعان بعد لقاء الحريري: تمنيت مقاربة الحسابات حكومياً

10
JULY
2017
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زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومة وقال عقب اللقاء "اليوم كان الاجتماع بمعظمه حول الموضوع المالي، ووضعت دولة الرئيس في اجواء نقاشات وعمل لجنة المال والموازنة طيلة الشهرين الأخيرين، واننا بتنا في المرحلة النهائية لاقرارها اذا ما توافر النصاب".

 

اضاف كنعان "لقد اغتنمت الفرصة للتشديد على ضرورة حضور الكتل النيابية، وقد دعيت الى جلسة مسائية الاربعاء بين الخامسة والثامنة مساء، بالاضافة الى الجلسة الصباحية، وكذلك الامر بالنسبة الى الخميس، والهدف هو انجاز الموازنة، لاسيما أنه لم يتبق الا اعتمادات عدد من الوزارات، وكان من المفترض اقرار موازنة وزارة العمل والسياحة اليوم، لكن النصاب لم يتأمن، وغداً لدينا اعتمادات العدل والخارجية".

 

وقال "المسألة الثانية التي بحثناها هي قطع الحساب من الناحية الدستورية والقانونية، وتمنيت على الحكومة مقاربة هذا الملف من الزاويتين الدستورية والقانوينة، وهو امر ضروري، ولمست لديه الحرص على احترام الدستور والقانون وهو امر جيد جداً في ضوء الحاجة الى الاصلاح المالي ووضع سقف للانفاق والاعتمادات، وهناك اصلاحات كبيرة تضمنتها الموازنة".

 

وختم كنهات بالقول" سأتابع هذه الاجتماعات مع رئيس المجلس النيابي، وفخامة رئيس الجمهورية حازم لناحية احترام الدستور وسنستكمل الاتصالات بالتوازي مع عملية الاقرار للموازنة الحاصلة في المجلس النيابي، للتوصل الى اقرار الموازنة للمرة الاولى منذ 12 عاماً اذا سارت الامور كما هو مفترض".

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