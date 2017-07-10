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بالصورة - بلبلة بسبب نتائج الامتحانات الرسمية لحفيد برّي! والأخير يفاجئ الجميع!

10
JULY
2017
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قيل إنها نتيجة الإمتحانات الرسمية لحفيد الرئيس نبيه بري الطالب مصطفى عبدالله بري. وتُظهر الصورة لائحة بعلامات بري الذي حصل على معدّل 10.5 كنتيجة في الإمتحانات الرسمية.
 
وبعد البلبلة التي أثارتها الصورة المنتشرة، ردّ بري عبر نشر صورة تُظهر الشهادة التي حصل عليها وفقًا للمنهج الأميركي من "الإنترناشونال كوليدج". وقال في منشوره:
 
"من الطبيعي أن نجد على مواقع الانترنت نتائج الامتحانات الرسمية لكافة الشهادات لكن من السذاجة ان نجد ان بعض المواقع تقوم بنشر علامات أفراد بغرض التشهير بهم فقط لأنهم اولاد او احفاد بعض السياسيين. وهذا ما حصل معي. انا مصطفي بري نجل الحج عبدالله نبيه بري. اذ قامت بعض المواقع بنشر نتائجي في الامتحانات بشهادة البكالوريا والتدقيق بعلاماتي بحجة انني حفيد دولة الرئيس بري بغرض التشهير من قبل اقلام مأجورة ولغاية بنفس يعقوب".
 
وأضاف: "إنني وإذ احب ان الفت انتباه الجميع إلى أنني خريج الإنترناشونال كوليدج في بيروت بدرجة لائحة الشرف وانني قد تابعت دراستي حسب المنهاج الأميركي الذي يختلف كل الاختلاف عن المنهاج اللبناني وقررت ان اقدم لامتحانات الرسمية اللبنانية بمجهود فردي وبطلب حر لكي احصل على الشهادة اللبنانية وهذا ما حصل".
 
وتابع: "إنّ الذي قام بنشر نتائجي على الانترنت بغرض التشهير لا يعلم كل هذه المعطيات لكن وبالرغم من ذالك هذه النتائج لا يمكن ان تكون سوى لصالحي وهذا خير دليل ان هذه النتائج هي بمجهود فردي بزمن رأينا به ان الوسائط لها دور كبير في نجاح اولاد الزعماء ولو كان هذا ما حصل معي لوجدنا انني قد نجحت بدرجة ممتاز وأخيرا احب ان اتشكركم لانكم أثبتم انني نجحت بجدارتي وبجهدي الشخصي".
 
 
 
 
 
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