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بالأرقام: خسائر داعش الجسيمة في الموصل

10
JULY
2017
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استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تكبد خسائر ثقيلة في عقر ما اعتبرها التنظيم لبرهة من الزمن عاصمة لدولة خلافته المزعومة.


وبالأرقام تحدثت تقارير أمنية عن خسائر بشرية ومادية كما يلي:


الخسائر البشرية: 1944 قتيلا


فقد خسر داعش في المدينة القديمة، وكره الأخير في الساحل الأيمن، خلال المعركة، 1944 مسلحا من عناصر التنظيم.
تدمير 65 مركبة


كما دمرت قوات الشرطة الاتحادية من ضمن ما دمرت، خمسا وستين مركبة كان يستخدمها التنظيم في التنقل.
تفجير 20 سيارة مفخخة


وأحبطت القوات العراقية عددا من محاولات لهجمات انتحارية من خلال تدمير نحو عشرين سيارة مفخخة حاول تنظيم داعش استهداف القوات المشاركة في عملية تطهير المدينة.


تدمير 24 دراجة نارية.


وبالإضافة إلى ذلك دمرت القوات العراقية 24 دراجة نارية لمسلحي التنظيم داعش.


تدمير 5 أبراج اتصالات


كما دمرت القوات العراقية بحسب التقرير العراقي، خمسة أبراج اتصالات لداعش..


هدم 8 أنفاق


وتمكنت أيضا القوات العراقية من هدم ثمانية أنفاق حفرها مسلحو التنظيم تحت الأزقة، للتسلسل والتنقل داخلها.


تفجير 8 منازل مفخخة


وضمن عمليات تطهير المناطق المحررة، قامت قوات الشرطة الاتحادية بتفكيك ثمانية منازل فخخها التنظيم.
إحباط 71 حزاما ناسفا


كما قامت بتفكيك نحو سبعين حزامًا ناسفًا.


تفكيك 252 عبوة ناسفة


وخلال معركة الموصل تمكنت القوات العراقية من تفكيك أكثر من مائتين وخمسين عبوة ناسفة، ضمن عمليات التطهير التي أعلنت قوات الشرطة الاتحادية اكتمالها.

روسيا اليوم
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