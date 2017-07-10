living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر ديني مسيحي ينذر بالاسوأ جراء التشكيك بالجيش

10
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 عيسى بو عيسى - 

ان تصل عائلات سورية من عاصمة دولة «الخلافة الاسلامية» الى لبنان يعني ان هناك خطأ ما قد حصل لدى بعض الاجهزة الرسمية في لبنان على الاقل حول عملية وصولهم الى احدى القرى في البقاع الشرقي واخرون الى مدن اخرى، وهذا يعني ايضاً ان لبنان ما زال مضيافاً الى هذا الحد الذي يستقبل فيه سوريين من تلك المنطقة تحديداً وما تعنيه في عمليات غسل للدماغ جرت خلال السنوات الاربع الماضية لمختلف شرائح المقيمين في مدينة الرقة حيث تطبيق الشريعة التي اخترعها «داعش» حسب قوانينه، ولكن سؤال لمصادر سياسية معنية بشأن النازحين عموماً يتلخص حول التالي: هل لدى الدولة اللبنانية علم وخبر في المقام الاول؟ وهل تعلم الدولة ايضاً كم عددهم وبماذا يفكرون نساء كانوا ام رجالاً، او حتى اشبال «الخلافة»؟ الا يجب التحوط لهكذا نوعية من النازحين مع العلم انه ليس كل نازح ارهابي، ولكن كل دول العالم تأخذ احتياطاتها في هذا الصدد سوى لبنان حيث الحدود ما زالت مشرعة، فيما الكلام من فوق وتحت حول عملية اعادتهم في دوائر الدولة بالرغم من تناقضها وخلافها فيما بينها، ولكن يبدو ان العودة اصبحت عكسية وكما كانت سابقاً من سوريا باتجاه لبنان.


ولكن حسب هذه المصادر التي تعتبر ان التخبط الرسمي تجاه هذه المسألة مجرد مزحة، ذلك ان قرار عودة النازحين السوريين الى بلادهم هو في يد الدول الكبرى وفي طليعتهم سوريا والولايات المتحدة والمطلوب منهما بروتوكولياً تكليف الامم المتحدة شكلياً بالاشراف على العودة فيما هذه المصادر ومع خبرتها في تدخل منظمة الامم المتحدة في معظم البلدان حيث ما دخلت بلداً الا وجعلته اقساماً متناحرة طائفياً ومذهبياً وعرقياً، لان هذه المنطقة بالذات ليست مؤهلة وعاجزة، الا اذا تلقت اوامر من الولايات المتحدة الاميركية، وهذا يعني ان الخطورة بالغة اذا لم تكن الدولة اللبنانية جاهزة لملاقاة هذا التدخل بحيث تعرف هذه المصادر ان غياب نوايا الدول الغربية خصوصاً حيال هذا الموضوع يعني تخبطاً داخلياً واستمراراً للنزف الاقتصادي والامني والاجتماعي للشعب اللبناني وصولاً الى الصدام بين اللبنانيين والسوريين على خلفيات متعددة.


ويكفي في هذا المجال الانقسام غير المبرر والمعيب تجاه، اداء الجيش اللبناني وتكليف لجنة تحقيق بالذين ماتوا وكأن المراد من هذا الموضوع وفق مصدر ديني مسيحي زرع الشكوك في مؤسسة وطنية بامتياز على رأسها العماد جوزف عون ومعاونيه، وكان على الذين شككوا في الامر مراجعة قيادة الجيش دون الركون الى الاشـاعات والاقاويل التي تبغي اطالة ازمة النزوح لوضعها في المكيال السياسي وتقاذف الكرة بين السياسيين ولكن المسألة واضحة وتتـلخص بالتـالي: قام الجيش بعملية لصد الارهابيين والقبض عليـهم فتـمت مواجهته بخمسة انتحاريين ولكن وفق المصدر نفسه كان على البعض المطالبة ايضاً بمحاكمة العسكريين الجرحي الذين سقطوا نتيجة الانتحاريين!! ان هذا الامر كبير ولا يجب ان يمر مرور الكرام بل على النيابات العامة التحرك تجاه كل من يطلق ولو كلمة تجاه الجيش اللبناني والانكى من ذلك يمكن ان يعمد هذا البعض الشكوى من العناصر العسكرية لتصديهم للانتحاريين وكان على الجيش منعهم من الانتحار والا تقع المسؤولية عليه!!


ويسأل المصدر الديني المسيحي كيف يمكن اعادة النازحين السوريين الى بلادهم ما دام في البلد من سيشكك بمؤسسة عسكرية وطنية جامعة منعت اهدار دم اللبنانيين وحتى هذا البغض من هجمات انتحارية كانت ستقع حتماً داخل المدن والقرى اللبنانية لتحصد الابرياء من نساء واطفال وشيوخ، وعندها هل من معنى لهذه الشكوى من موت ارهابيين بشكل طبيعي كان من المفترض ان يقتلوا العسكريين انفسهم الذين نقلوهم احياء لمحاكمتهم!! ويجزم هذا المصدر ان الازمة السورية في لبنان قادمة على مرحلة جديدة خصوصاً داخل مخيمات النازحين الممتلئة بالارهابيين وفق الوثائق والايام القادمة سوف تبرهن ان الجيش اللبناني منع هجمات انتحارية وحفظ سلم الناس وسلامتهم، ولكن من اين هذا الدفق السوري مع كل كلام عن عودتهم الى بلادهم؟ سؤال خطير برسم المعنيين؟؟

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout