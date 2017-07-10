الصرّاف: الجيش مستمر بالقيام بمهماته رغم حملات تجنّي البعض

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قال وزير الدفاع يعقوب الصرّاف في حديث لصحيفة "الجمهورية": "إنّ حملات التشكيك بالجيش اللبناني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والذين يعتقدون انّهم بذلك سيقلّلون من الدعم للجيش فهم مخطئون جداً، والجيش مستمر في القيام بكل مهماته، وليس مستمراً فقط في معركته ضد الارهاب، على رغم من كلّ ما قيل ويقال، وعلى رغم حملات تجنّي البعض عليه".



وأكد الصرّاف من جهة ثانية "أنّ التحقيقات في وفاة الموقوفين السوريين الاربعة سارية"، مشيراً إلى أنّه "لم يقُل أحد إنّهم نازحون أم غير نازحين، إلى حين انتهاء التحقيقات مع جميع الموقوفين".