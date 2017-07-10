لِمَ المكابرة؟ الحل الأمثل هو تواصل الحكومتين!

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يتفق عدد كبير من المراقبين على أن الطريقة الأسرع والأنجع لحل مشكلة اللاجئين السوريين المتفاقمة على أصعدة عدة هي تواصل الحكومتين اللبنانية والسورية، للتوصل الى حلول تريح لبنان من العبء الاجتماعي والاقتصادي، كما تريح النازحين بعودتهم الى ارضهم.

وما دامت الدول العربية الغربية غير مهتمة بهذا الملف، وغير آبهة بما يعانيه لبنان من وجود ما يزيد عن مليون و132 ألف سوري أحصتهم مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة على أراضيه، فما من حل إلا بالتفاوض بين الحكومتين اللبنانية والسورية خصوصاً أن العلاقات الديبلوماسية بين سوريا ولبنان قائمة بوجود سفارة سورية في لبنان على رأسها السفير عبد الكريم علي الذي يتابع أوضاع النازحين.



فلمَ المكابرة ؟ المسؤولون يريدون قتل الناطور أم أكل العنب ؟