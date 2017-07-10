عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 10-07-2017

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الأخبار

واشنطن «تأمر» بالتهدئة مع قطر

الحريري لمنع الجيش من تحرير الجرود

غسان كنفاني: 45 عاماً بعد استشهاده: المواجهة مستمرة

مشروع موازنة 2017: تحدّي خفض الـ1000 مليار ليرة

البناء

العراق يُسقط دولة الخرافة... وسورية تختبر التوافق الروسي الأميركي

«القومي» يجمع الحلفاء في احتفال سعاده قانصو: حاوروا سورية رعد: مع الجيش خليل: النسبية الكاملة

نقولا: الهوية المشرقية يوسف سعادة: الإرهاب يحتضر كيدانيان: وحدة الحياة مراد: فلسطين البوصلة

الجمهورية

مشروع تعديل وزاري: حقيقة أم مناورة؟

حشد مليوني في وجه أردوغان

هذا ما بين جعجع وباسيل

العراق يسقط دولة الخلافة "الداعشية" على أاضيه

اللواء

محفوض خارج نقابة المعلّمين بعد 12 عاماً من النضال و«الصوت العالي»

بدء سريان الهدنة في جنوب سوريا عشيّة انطلاق مفاوضات جنيف

قمة الـ٢٠ تنتهي بخلاف مناخي وتوافق تجاري

الملك سلمان: سنحاسب كل من يحاول العبث بأمننا واستقرارنا

الديار

بين التصويب على الجيش وتصويب الأداء.. فارق كبير

عون يحمل للحريري نتائج التحقيق.. وهذا ما سيسمعه

المستقبل

هزيمة «داعش» بعد خراب.. الموصل

هدوء روسي ــــ أميركي في جنوب سوريا

ترامب: حان الوقت للعمل مع روسيا بشكل «بنّاء»

لائحة «التوافق النقابي» تفوز كاملة.. وعبود للالتزام بمطالب المعلمين