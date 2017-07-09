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في الامن والاقتصاد والمال، صراعٌ بين منطقَي التمييع والانجاز

9
JULY
2017
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في الامن والاقتصاد والمال، صراعٌ بين منطقَي التمييع والانجاز، بين تغليب المصلحة الوطنية وبين الدخول في الشعبَويات والمهاترات الانتخابية ...

في الامن ومتفرعاتِه من نزوحٍ ومخيمات، يُطرح السؤال التالي: هل المطلوب ان تبقى المؤسسة العسكرية مكتوفةَ اليدين امام الاعتداء والمخاطر؟ وهل مِن السّليم في ضوء ما نعيشُه وتعيشُه المنطقة، خروجُ البعض بتصريحاتٍ ومواقف تضرِب معنويات الجيش ودورَه، سواء عرف مطلقوها او لم يعرفوا ؟ ...

وفي ملف النزوح، الهدفُ تأمينُ العودة الآمنة التي من المُفترض ان تكونَ موضعَ إجماع. اما الوسيلة فتُحدد على طاولة القرار لا على طاولة المنابر الاعلامية، لتأمين الاجواء الملائمة للوصول الى الهدف ...

اما في الشق المالي، وفي الوقت الذي سيتابِع مشروع الموازنة طريقَه الى الإقرار في اللجنة المختصة، فالسؤال يعود مجدداً عن المادة 87 من الدستور التي تُلزِم الموافقة على الحسابات المالية قبل نشر الموازنة. وبما انّ إبراءَ الذّمة غيرُ ممكنٍ للحكومات المتعاقبة، فمجلس الوزراء مطالَبٌ بحلٍّ دستوريٍ وقانوني، بدَل تصفير الحسابات والموافقة عليها مع التحفظ، كما كان يحصل سابقاً ...

اما سلسلةُ الرتب والرواتب التي دُرست وبات الجميعُ يعلم مكامنَ القوّةِ والخلل فيها، فالمطلوب هنا ايضاً قرارْ، وهذا القرار يتأتى عن حركةٍ سياسية تُمهّد لإقرارها في الجلسة التي من المرتقب ان يدعو اليها رئيسُ المجلس النيابي ... وبما انه عهدُ الحزم والانجاز، فالمسار الإصلاحي والميثاقي والسيادي سيُستكمل.

ع جبل لبنان، النبطية، بعلبك-الهرمل، طرابلس: مرشح التيار الوطني الحر رودولف عبود نال2242 صوتا مقابل 1305صوتا لنعمه محفوظ

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