الرئيس عون يتحدث غدا عن رؤيته لمستقبل الواقع الاقتصادي أمام وفد يبحث معه برنامج منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة

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يرعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انطلاقة اعمال "المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة"، بعد غد الثلثاء في الجناح الملكي في مجمع "بيال"، والذي اعده وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفريق عمل الوزارة.

وتمهيدا لهذا الحدث، يستقبل عون في العاشرة قبل ظهر غد الاثنين، خوري، وزير الاتصالات جمال الجراح، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيسة مجلس الادارة المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير وتوفيق دبوسي، وحشد من الوجوه الاقتصادية ورؤساء مجالس ادارة مؤسسات ضامنة ومسؤولين دوليين تتقدمهم سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستنا لاسن، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، مدير البرنامج في البنك الدولي بيتر موسلي وغيرهم.

وسيطلع خوري رئيس الجمهورية على برنامج المنتدى واهدافه، ولاسيما ان الرئيس "مؤمن بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنميتها، لما لذلك من تأثير كبير على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وخلق فرص عمل مستدامة للأجيال الصاعدة"، وانطلاقا من توجيهاته ب"الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج".

ومن المقرر ان يتحدث رئيس الجمهورية امام الوفد عن رؤيته لمستقبل الواقع الاقتصادي في لبنان.