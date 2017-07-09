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مفاجأة تفجرها رواتب البيت الأبيض...كم تتقاضى إيفانكا ترامب وزوجها

9
JULY
2017
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نشر البيت الأبيض قائمة مفصلة برواتب جميع موظفيه ومن يعملون في مناصب قيادية أو عادية والرواتب السنوية التي يتقاضونها.

وتعد تلك القائمة تقليدا ينفذه البيت الأبيض منذ عام 1995، وضمت قائمة 2017 نحو 377 شخصا ما بين إداريين ومساعدين واستشاريين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.


ووصلت فئة الرواتب السنوية الأعلى في تلك القائمة إلى 179 ألف و700 دولارا، وهو ما يتقاضاه كبار مستشاري ومساعدي الرئيس ترامب.
وضمت قائمة الرواتب الأعلى، ستيف بانون، كبير الاستشاريين الاستراتيجيين في البيت الأبيض، وشون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، ورينس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، وكيليان كونواي، مستشارة ترامب، ودانيال سكافينو مساعد الرئيس ومدير قسم وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على ليندسي رينولدز، مساعدة الرئيس وكبيرة الموظفين لدى السيدة الأولى، ودينا باول مساعدة الرئيس ونائبة مستشار الأمن القومي.


وكانت المفاجأة متعلقة بقائمة أقل رواتب في البيت الأبيض، فهي ضمت 3 موظفين، وهم: إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، ومستشارته، وزوجها جاريد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب، وريد كورديش، مساعد الرئيس الأمريكي للمبادرات الحكومية والتكنولوجية.
وأشارت القائمة إلى أن الثلاثة لا يتقاضون أي راتب، وظهروا في القائمة وأمامهم رقم "صفر".

روسيا اليوم
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