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بالفيديو: قبّعة جندي "تطير".. وترامب يعيدها إلى رأسه!

9
JULY
2017
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انتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلتقط قبعة جندي تطايرت بسبب شدّة الهواء وهو يحاول تثبيتها على رأسه إلا أنّها عادت وتطايرت مرّة أخرى.

وأثناء اقتراب ترامب من طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية الأميركية كانت ستقلّه، السبت الماضي، إلى قاعدة في ولاية ميريلاند انحنى ترامب قبل صعوده سلّم الطائرة لالتقاط قبعة أحد الحراس كانت قد تطايرت بسبب الهواء الشديد. وحاول ترامب تثبيت القبعة على رأس الجندي، إلا أنّها طارت مرة أخرى، بسبب الرياح المنبعثة من مروحيات الطائرة.

وكان اللافت التزام الحارس بحالة الثبات فلم يتحرّك في المرّة الأولى لالتقاط قبعته، كما لم يبدِ أيَّ ردّ فعل أثناء تثبيت الرئيس الأميركي القبعة فوق رأسه.

أحد القادة العسكريين المرافقين لترامب حاول مساعدته في المرة الثانية وقام بالتقاط القبعة قبل أن يصعد الرئيس الأميركي إلى الطائرة.
مع انتشار مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي حصل الرئيس الأميركي على الثناء إزاء هذا التصرف.

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