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إسرائيل تحتج... ضد فساد نتنياهو‎

9
JULY
2017
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تظاهر المئات من الإسرائيليين، احتجاجا على بطء سير التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم في قضايا فساد. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” فإن تظاهرة ضمت المئات، نظمت أمام منزل النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، في مدينة “بيتاح تيفكا”، بالقرب من تل أبيب، احتجاجا على بطء سير التحقيقات ضد نتنياهو، متهمين المسؤولين بالمشاركة في عرقلة العملية.وانطلقت تظاهرة أخرى في ساحة الاستقلال بمدينة “العفولة” شمال البلاد، ضمت العشرات ممن طالبوا بتسريع التحقيقات مع بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، وعلى الرغم من فتح تحقيقات ضد رئيس الوزراء، إلا أنه لم توجه له أي اتهامات رسمية.

وتشمل شبهات الفساد المتهم فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، تلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء خلافا للقانون، واتفاقه مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس على أن يقوم بتغيير نمط تغطية أخبار رئيس الوزراء مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل هيوم” المنافسة. كما وتشمل لائحة الاتهام، أيضا، قضية متعلقة بصفقات شراء غواصات وسفن حربية من ألمانيا بشكل غير قانوني.

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