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ايزيدية من “سبايا داعش” تضطر للاختيار بين ابنها والهرب!

9
JULY
2017
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نشرت صحيفة “الصنداي تايمز” البريطانية، مقالا تحدثت فيه عن صبية إيزيدية من “سبايا” تنظيم “داعش” قالت إنها اضطرت للاختيار بين ابنها والهرب من مدينة الموصل.وتقول كاتبة المقال، كرستينا لام، إنه عندما تشاهد الصبية الايزيدية نهاد بركات الأسر العراقية تخرج من الموصل في حالة من الجوع والإعياء الشديدين، فإنها ترتعد قلقا وخوفا.


وما يزال أخوة وأخوات نهاد الأصغر منها أسرى لدى تنظيم “داعش”، وما يزال ابنها الرضيع، الذي يبلغ عمره 22 شهرا الذي حملت فيه بعد أن أصبحت من سبايا أحد مسلحي التنظيم، في حوزته.وقالت نهاد للصحيفة حاملة صورة لطفل جميل “أفكر في ابني كل يوم وافتقده. أود أن أرى هزيمة داعش بعد ما فعلوه بي وبقومي، ولكن أخشى أن يروح ابني ضحية للقتال”.وتقول الصحيفة إن آخر أنباء وصلت لنهاد، 18 عاما، عن ابنها كانت في كانون الأول الماضي، عندما هربت زوجة أخيها من الموصل، وأحضرت معها الصورة.وتقول لام إن موقف نهاد يشوبه الكثير من التعقيد نظرا لصدمة والديها بسبب إنجابها لطفل من أحد مسلحي التنظيم.وتقول الصحيفة إن “داعش” أخذ نحو سبعة آلاف امرأة ايزيدية كسبايا عندما اجتاح ديارهم في سنجار شمالي العراق. واستخدم الكثير منهن موانع الحمل أو الإجهاض حتى لا ينجبن أطفالا آباؤهم من مسلحي التنظيم.

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