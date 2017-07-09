بغداد: قتلنا ألف إرهابي خلال معركة الموصل القديمة

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم، مقتل أكثر من ألف إرهابي، وتدمير عشرات المركبات والسيارات المفخخة خلال معركة تحرير المدينة القديمة في الساحل الأيسر للموصل.

وقالت قيادة العمليات في بيان لها اليوم، إن "معركة تحرير المدينة القديمة أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 إرهابي وتدمير 65 مركبة مسلحة و20 عجلة مفخخة".

وأضافت أن المعركة أدت أيضا إلى تدمير "24 دراجة نارية و38 مضافة وخمسة أبراج اتصالات وثمانية أنفاق وتفكيك 71 حزاما ناسفا و310 عبوات ناسفة و181 صاروخا".

إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الحربي في وقت سابق من اليوم مقتل 30 "إرهابيا" حاولوا الفرار من الساحل الأيمن للموصل إلى الساحل الأيسر للمدينة عبر نهر دجلة، ومقتل "عضاضة" داعشية في قضاء تلعفر.