البيت الأبيض يتعرض للإحراج والسخرية بسبب خطأين في يوم واحد

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تعرض البيت الأبيض الى الإحراج والسخرية إثر وقوعه بالغلط مرتين في يوم واحد، وذلك عندما اعلن عن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بعض الزعماء على هامش أعمال "قمة العشرين".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي قالت ان هذه الأخطاء قد تتسبب في بعض الأحيان بمشكلات دبلوماسية.

أما السبب فيعود الى تصريح البيت الأبيض عن لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء برئيس البلاد.

من جهة أخرى تحدث البيت الأبيض عن لقاء ترامب مع الرئيس الصيني، بأنه لقاء مع رئيس الصين، متناسيين كلمة الشعبية، الأمر الذي يضع الرئيس الصيني رئيسا على تايوان.