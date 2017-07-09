فيديو صادم .. هكذا انتقمت أمهات غاضبات من رجل اغتصب طفلا !

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انتقمت عدّة سيداتٍ هنديّات من رجلٍ اتُهم باغتصاب أحد الأطفال، بضربه بالعصيّ بعد ربط يديه وراءَ ظهره، وجرّه على الأرض، بينما اصطف عشرات الأطفال والنّسوة لمشاهدة الحدث.



وفي فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، ظهرت 3 نساء وهنّ يُحِطنَ برجل مقيد على الأرض، حيث استخدمت النسوة العصي لضربه.

ولا تُعرف تفاصيل الاعتداء المزعوم.



وتمت مشاهدة الفيديو أكثر من 23،000 مرّة منذ لحظة رفعه على موقع “لايف ليك”.



يُشار إلى أنّ التحرش في الهند لا يزال قضية عامّة، حيث يبلغ عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها في البلد عشرات الآلاف كل عام.



وفي عام 2015 وحده، بلغ عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها 34،000 حالة في البلاد، على الرغم من أن هذا العدد من المرجح أن يكون أعلى بكثير.