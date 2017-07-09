بيل غيتس: تخلوا عن كرمكم تجاه اللاجئين!

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دعا بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أوروبا إلى التوقف عن إظهار الكرم تجاه طالبي اللجوء لتجنب التدفق الهائل للمهاجرين.



كما نصح غيتس الدول الأوروبية بجعل طريق الأفارقة إلى القارة العجوز أكثر صعوبة، وحذر خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، من العواقب الوخيمة المترتبة على السخاء المفرط تجاه اللاجئين القادمين إلى أوروبا، والذين تسجل أعدادهم ارتفاعا، ما لم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك.



وقال غيتس، وهو واحد من أغنى أغنياء العالم: "من جهة تريدون أن تكونوا كرماء في استقبالكم المهاجرين، ولكن كرمكم هذا سيحفز المزيد منهم على مغادرة أفريقيا".



وبينما تعد ألمانيا واحدة من رواد سياسة الباب المفتوح، فإنها لا تستطيع أن "تأخذ عددا هائلا من الراغبين في التوجه إلى أوروبا"، ولهذا، نصح غيتس الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات من أجل جعل هجرة الأفارقة "أكثر صعوبة للوصول إلى القارة الأوروبية عبر طرق العبور الحالية".



وفي الوقت ذاته، يمكن أن تمنع المساعدات الخارجية "الضغوط الهائلة" (الهجرة)، التي تخيم على أوروبا بسبب النمو السريع للسكان في أفريقيا.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية يجب أن تتبع مثال ألمانيا التي تقدم 0.7% من إجمالي الناتج المحلي كمساعدات خارجية.



الجدير بالذكر أن بيل غيتس يدير مؤسسة خيرية للتبرع بالأموال من أجل مجابهة الفقر والمرض ونقص الغذاء في أفريقيا وغيرها من الأعمال الخيرية.

وتأتي مقابلة غيتس وتصريحاته، وسط التدفق المستمر للاجئين نحو أوروبا، الأمر الذي أثار توترا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أن بعض الأعضاء يرفضون الوفاء بالتزاماتهم وفقا لخطة عام 2015.

وتواجه ثلاث دول هي هنغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية إجراءات قانونية فرضتها عليها المفوضية الأوروبية، على خلفية رفضهم نقل طالبي اللجوء إليها من اليونان وإيطاليا.