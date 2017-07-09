"ناسا" تعلن الحرب على البعوض

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سبوتنيك-



وفقا للإحصائيات، في كل عام يقتل أكثر من 750 ألف شخص من لدغات البعوض، حيث قرر علماء من وكالة "ناسا" وضع حد لهذا الأمر وإعلان معركة واسعة النطاق ضد البعوض.

وتمكن العلماء من تطوير تطبيق تحت اسم "Observer Mosquito Mapper" يسمح للأشخاص بمكافحة البعوض، حيث يساعد الخبراء في جمع المعلومات حول البيئة التي ينتشر فيها البعوض. ويتم إرسال جميع المعلومات التي تم جمعها إلى المؤسسات التي تشارك علاج الأمراض الناتجة من لدغات البعوض.

كما يمكن لمالكي التطبيق استخدام الإرشادات من المطورين، لتحديد أماكن تكاثر البعوض، وجمع ودراسة البيانات وكيفية تنقية المياه.

وبهذه الطريقة يمكن لأي شخص المساعدة في القضاء على هذه الحشرات التي تحمل عددا كبيرا من الأمراض القاتلة منها حمى الضنك وزيكا والملاريا.