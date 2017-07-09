مرشح التيار لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة: السلسلة عنوان نؤكد عليه واللائحة المنافسة مدعومة من أحزاب أيضاً

A + A -

دعا مرشح التيار الوطني الحر على لائحة التوافق النقابي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، المعلّمين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي تجري اليوم الأحد، مذكّراً بدعوة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الدائمة إلى التعبير عن الرأي من خلال صندوق الإقتراع.

وقال:"ندعوكم اليوم للمشاركة في العملية الانتخابية لأن عدم ابداء الرأي من خلال الانتخابات مضرّ."

وأكّد عبّود في حديث للـOTV أن سلسلة الرتب والرواتب عنوان نؤكّد عليه وليس حكراً على أحد ودعا إلى عدم الشخصنة في النقابة.

وكشف عبّود أن اللائحة المنافسة التي تدّعي أنها مدعومة من المجتمع المدني وليس من الأحزاب، مدعومة من أحزاب كالكتائب واليسار الديمقراطي وحزب سبعة.