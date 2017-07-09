تجدد اقتتال ميليشيات الغوطة الشرقية

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أفادت مواقع معارضة بأن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة منذ الجمعة بين ميليشيا «جيش الإسلام» من جهة، وميليشيا «فيلق الرحمن» و«جبهة النصرة» الإرهابية من جهة أخرى، في مزارع بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.



وأول من أمس، قتل وأصيب نحو 20 مسلحاً على الأقل من «جيش الإسلام» في هذه الاشتباكات، التي اندلعت الجمعة على محاور في مزارع بيت سوى ومزارع مسرابا ومزارع منطقة الأشعري، بحسب المواقع، على حين سيطرت «النصرة» على 5 مزارع في منطقة الأشعري من جهة بيت سوى.

وأدت الاشتباكات إلى توقف استكمال عملية تبادل معتقلين بين «الفيلق» و«جيش الإسلام» بعدما تم تنفيذ أول مرحلة منها.