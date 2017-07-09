قرار الحسم اتخذ في عرسال والتنفيذ في تموز

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خالد عرار-

لماذا اتخذ القرار بحسم معركة عرسال واستعادتها من قبضة التكفيريين والقضاء عليهم، على اختلاف تصنيفاتهم، بعدما تبين ان هؤلاء يشكلون خطراً على الامن القومي اللبناني، من خلال العملية الاستباقية النوعية التي نفذتها وحدات النخبة في الجيش اللبناني في مخيمات النازحين السوريين في عرسال، والقضاء على خمسة انغماسيين كانوا ينوون تنفيذ عمليات انتحارية في الداخل اللبناني بدءاً من زحلة وكنائسها وصولاً الى بيروت ومرافقها، بالاضافة الى ذلك كشفت التحقيقات التي اجريت مع الموقوفين ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ان المسلحين التكفيريين في عرسال وجرودها ومخيماتها يمتلكون شبكات ارهابية منتشرة في غالبية مخيمات النزوح في لبنان، بالتعاون مع بعض التكفيريين اللبنانيين.

وبالتالي وبعد تأكد اجهزة المقاومة، أن منطقة عرسال وجرودها ما زال التكفيريون فيها يشكلون خطراً على الداخل اللبناني، ولا تزال بعض مغاورها تشكل مكاناً آمناً لتجهيز المفخخات والاحزمة الناسفة وادخالها الى العمق اللبناني يقع على عاتق هذه الشبكات، هذه الاسباب شكلت ارضية قوية لاتخاذ قرار الحسم العسكري واجتثاث هذه البؤرة الارهابية بشكل نهائي ومما لا شك فيه ووفق اوساط سياسية متابعة، ان المعركة المزمع اعلان ساعة الصفر للشروع بها في شهر تموز، من قبل حزب الله، والجيش السوري، وتتطلب من كافة القوى السياسية ان تواكب هذه العملية العسكرية وتؤازر العملية بالتغطية السياسية الصادقة وتبتعد عن التصريحات الملتبسة والتي لا يشاركها الا معنى واحد هو القضاء على الارهاب،

وتضيف الاوساط ان معركة عرسال لا يمكن ان تحسم دون تدخل الجيش السوري، على الرغم من انشغالات الجيش السوري بجهات تشكل اولوية في الحفاظ على وحدة سوريا. وهذا الامر يجب ان تقربه الحكومة اللبنانية على الرغم من التباينات الحاصلة في مكوناتها، لكن يجب لهذه التباينات ان تختفي عندما يتعلق الامر بأمن اللبنانيين وسيادتهم وأسفت الاوساط السياسية للحملة التي يتعرض لها الجيش اللبناني من بعض السياسيين اللبنانيين ورفضت الاوساط وضع سقف زمني لانهاء هذه المعركة، لان التقديرات الامنية لعدد الاشخاص، الذين سيخرجون من مخيمات النزوح في عرسال والالتحاق بصفوف المسلحين التكفيريين لقتال الجيش، متباينة بشكل محدود.

وانتقدت الاوساط السياسية اظهار انسانية الغرب على المشتبه في انتمائهم لـ«داعش» والذين اوقفهم الجيش في عمليته الاستباقية الاخيرة في مخيمات النزوح، فهذا الغرب الذي أوصلت مخابراته هذا الكم الهائل من النازحين الى لبنان بالتواطؤ مع الامم المتحدة، هذا الغرب متآمر على لبنان وسوريا ورأت الاوساط ان حلّ ملف النازحين يستوجب التنسيق مع الحكومة السورية، واستغربت الاوساط موقف الامم المتحدة الرافض لعودة النازحين، غير آبهة لمخاطر النزوح التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، وسخرت الاوساط من كلام احد الوزراء الرافض للتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، خشية ان يعطي هذا الامر، شرعية للنظام السوري وللرئيس الاسد، وكان الرئيس الاسد لا ينقصه الاّ اعتراف هذا الوزير او ذاك بشرعيته، في وقت اعترف العالم بشرعيته وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية.

وعن موقف الادارة الاميركية من قرار حسم معركة عرسال، اوضحت الاوساط ان الاميركيين سيقفون صاغرين الى تلاحم الجيش اللبناني والمقاومة وخلفهم كل الشعب اللبناني.



