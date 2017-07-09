هدوء حذر جنوب سوريا قبيل تنفيذ الهدنة

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أفاد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هدوء نسبي جنوب سوريا يتخلله قصف متبادل بين المسلحين والقوات الحكومية في درعا اليوم على أعتاب دخول "الهدنة" حيز التنفيذ.

وأفاد النشطاء أن محافظة درعا شهدت اليوم سقوط عدة قذائف يزعم أنها أطلقت من قبل الجيش السوري على قرية إيب في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي وقرية المال بريف درعا الشمالي الغربي.

من جهة أخرى أعلن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن مسلحين تابعين لجبهة النصرة قاموا بتدمير جرافة عسكرية تابعة للجيش السوري قرب قرية إيب أثناء قيامها بإزاحة السواتر الترابية.