مصادر عسكرية: المكابرة لا تفيد وبعض مخيمات النزوح بيئة للارهاب

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حسن سلامة-

كشفت العملية الاستباقية التي قام بها الجيش اللبناني قبل عدة ايام والتي انتهت الى مقتل عدد من الارهابيين وتوظيف اكثر من 40 آخرين ينتمون الى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الكثير من العورات الداخلية ومخاطر استمرار البعض في الدولة خصوصا الذين ينتمون الى 14آذار في السكوت والصمت على ما باتت تشكله مخيمات النزوح السوري على البلاد من الغام امنية يمكن ان تطال شظاياها كل المناطق اللبنانية بعد ان اظهرت التحقيقات مع الارهابيين الموقوفين أن الخلايا الارهابية كانت تستغل مخيمات النازحين من اجل التحضير لعمليات ارهابية تستهدف العديد من المناطق بما في ذلك مراكز شعبية ومراكز تجارية.



بداية وبعيدا عن مزايدات البعض بما يتعلق بملف النازحين كيف تنظر مصادر عسكرية لبنانية الى خلفيات ما حصل في مخيمين للنازحين حيث قام الجيش بالعملية الاستباقية، وكذلك حول احتلال المجموعات الارهابية لجرود عرسال ورأس بعلبك؟



وفق معلومات المصادر العسكرية بان الكثير من مخيمات النازحين اصبحت بيئة حاضنة للارهاب، ووجود انتحاريين وعشرات المنتمين الى «داعش» و«النصرة» في مخيمين فقط مع اسلحتهم والاحزمة الناسفة يشير الى ان كثير من المخيمات باتت بيئة حاضنة للارهاب. ولو ان الضائقة الحياتية والمعيشية قد تكون السبب لحماية الارهابيين.



وبالتالي فهذه الاسباب لم ترفع فقط معدلات الجريمة بل رفعت من وجود خلايا ارهابية في العديد من المخيمات خاصة تلك التي تقع خارج سيطرة الدولة.



وتؤكد ان هذه المشكلة باتت تحتاج الى حلول جدية في وقت لا يبدو ان الامم المتحدة مستعدة للقيام بخطوات عملية لاعداد خطة تعيد النازحين الى بلدهم، بعد ان اصبح بالامكان اعادة معظمهم نظراً لوجود مناطق واسعة وآمنة في سوريا، ولاحظت ايضا ان ما حصل في الفترة الاخيرة يشير الى ان لا نية لدى الحكومة للقيام بخطوات عملية لهذه الغاية، بل هناك مكابرة وعناء في هذا الموضوع، مشيرة الى ان الجيش استهدف مؤخراً بحملة من الاكاذيب من خلال الاعتراض على العملية الاستباقية في عرسال. لكنها اكدت ان الجيش مستعد في اي لحظة لتكرار العملية الاخيرة في حال كان هناك حاجة من اجل ضرب الارهابيين واحباط مخططاتهم لضرب الاستقرار الداخلي.



واما بخصوص امكان قيام الجيش بعملية عسكرية لتحرير الجرود فتوضح المصادر ان التحضيرات قائمة على «قدم وساق» وعندما تجد قيادة الجيش الفرصة مناسبة لمثل هذه العملية، فلن يتوانى عن استعادة الجرود واخراج المجموعات الارهابية واشارت الى ان عناصر «داعش» في جرود رأس بعلبك باتوا محاصرين اكثر بكثير من مسلحي «النصرة» في جرود عرسال، على اعتبار ان هناك مخيمات للنازحين في جرود عرسال حيث تسيطر «النصرة،» ووجود الاف النازحين هناك تضطر الدولة اللبنانية السماح بادخال التموين الى هؤلاء النازحين، في وقت يعمد عناصر «النصرة» الى مصادرة كميات كبيرة من المواد التموينية لانفسهم وقد كشفت العملية الاخيرة للجيش عن وجود مخيمات كبيرة من المواد التموينية مخبأة لدى المسلحين، في حين لا يوجد مخيمات للنازحين في مناطق سيطرة «داعش» كما ان كل المعابر مقفلة تماما من الجانبين اللبناني والسوري، مما يضطر هؤلاء الى تهريب المواد التموينية بكميات صغيرة عبّر المسالك الجبلية، واشارت المصادر العسكرية في المقابل الى ان لا معطيات لدى الاجهزة الامنية بوجود مهلة امام «النصرة» لانجاز الوساطة التي تقوم بها اطراف اقليمية معها للانسحاب باتجاه مدينة ادلب.



في كل الاحوال تقول مصادر سياسية في 8 اذار، مؤيدة لفتح حوار مع الحكومة السورية من اجل وضع خطة مشتركة لاعادة النازحين ان القوى التي اعترضت في مجلس الوزراء الاخير وخارجه على طلب قوى عديدة فتح حوار مع دمشق حول قضية النازحين، لا تدرك مخاطر استمرار العدد الكبير من النازحين في لبنان على الصعد الامنية والحياتية، على ان هؤلاء وتحديدا قيادات تيار المستقبل «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي ينطلقون من اعتبارات سياسية في موقفهم الرافض للحوار مع سوريا، والجميع يدرك انه اذا وصلت اشارات خارجية من الرياض او واشنطن بفتح هذا الحوار، فقيادات القوى الثلاث لن تتأخر ساعة واحدة عن تأييد هذا الحوار، لكن من الواضح ان هؤلاء يتحركون بناء على اشارات خارجية في حين لوحظ مثلا، ان «حزب الله» الذي تصفه هذه القوى بتلقي التعليمات من طهران تعاطى بايجابية مع الدعوة للحوار مع سوريا، اي انه اطلق نداءات وتمنيات باتجاه الحكومة لاتخاذ خطوة عملية للحوار مع دمشق تؤدي الى اطلاق عودة النازحين مع ان «حزب الله» يستطيع ممارسة ضغوط كبيرة على المعترضين لكنه لم يلجأ الى مثل هذا الامر.



وتعلق المصادر على دعوات القوى الثلاث للتوجه الى الامم المتحدة لايجاد الحلول لمسألة النازحين وقالت ان لا احد ضد هذا التحرك بما في ذلك قيام رئيس الحكومة سعد الحريري بزيارة واشنطن لبحث هذه القضية، لكن حتى الآن كل الوقائع تؤكد على ان مثل هذا التحرك سيصطدم بعدم جدية لدى الامم المتحدة او واشنطن لمساعدة لبنان في حل ازمة النازحين، مع ادراك الجميع ان ما يقال عن اقامة مناطق آمنة في سوريا هي مقولات ساقطة وغير قابلة للتنفيذ.



وتؤكد المصادر ان لا مناص امام الحكومة خاصة المعترضين على الحوار مع دمشق سوى بتكليف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التواصل مع سوريا لتأمين عودة النازحين، والا ستبقى هذه القضية قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة.