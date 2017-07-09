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«قسد» تتقدم شمالاً

9
JULY
2017
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أكد قائد ميداني في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة والحليفة سيطرت على كامل محطة الهيل والتلال المحيطة بها شمال شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، بعد عملية عسكرية دقيقة وخاطفة قتل خلالها عدد كبير من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن وحدات الهندسة بالجيش باشرت أعمال إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في المحطة فور السيطرة عليها.


من جانبه قال مصدر عسكري لـ«الوطن»: إن وحدات مشتركة من الجيش واللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني سيطرت على قرية جباب حمد الواقعة شمال بلدة أم التبابير بحوالي 12 كم بالريف الشرقي لحمص.


إلى شرق البلاد، أفاد مصدر عسكري في تصريح نقلته وكالة «سانا»، بأن الطيران الحربي السوري نفذ سلسلة من الغارات الجوية على تجمعات لداعش جنوب وشرق محطة الفهدة وجنوب قرية بير أبو كبرى وخبرة الحالول بالريف الغربي لمدينة الرقة، أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابييه».
في غضون ذلك أفادت وكالة «هاوار» الكردية للأنباء بأن «قوات سورية الديمقراطية- قسد» حررت قلعة هارون الرشيد التاريخية ضمن حي الرقة القديم، ودخلت القوات بعمق 700 متر في الحي باتجاه مركز المدينة، وسط انهيار دفاعات داعش واحداً تلو الآخر»، على حين نقلت صفحات على «فيسبوك» أن «قسد» سيطرت أمس على دوار المزارع شمالي حي البريد في مدينة الرقة.


«المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، نقل عن مصادر: أن «قوات النخبة السورية» المشاركة مع «قسد» انسحبت من مواقعها في حيي المشلب والصناعة ومنطقة باب بغداد والمدينة القديمة في مدينة الرقة، إلى منطقة الحمرات في الريف الشرقي لمدينة الرقة، وأن «قسد» تجري مفاوضات معها لعودتها إلى المعركة، على حين نقل المرصد عن مصادر قيادية في «قسد» أن «قوات النخبة» جرى إبعادها بسبب ممارساتها في الجبهة وتركها إحدى النقاط التي كان تتمركز بها على خطوط التماس مع داعش.


وفي جنوب البلاد، أكد نشطاء ومراقبون وفق موقع «روسيا اليوم» أن هدوءاً نسبياً ساد المنطقة تخلله قصف متبادل بين المسلحين وقوات الجيش في درعا أمس، على حين أدخل الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة أمس قافلة مساعدات إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في جنوب دمشق مكونة من ٢٧ شاحنة احتوت على 7000 سلة غذائية ومواد غير غذائية وأدوية، وفق نشطاء على «فيسبوك».

الوطن السورية
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