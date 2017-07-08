سلسلة انتهاكات اسرائيلية للسيادة اللبنانية!

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية صباح اليوم عند الساعة 6.10 من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9.30 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 8.35 خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.45 من فوق بلدة علما الشعب".

كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية بتاريخه الساعة 16.00 من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.25 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 18.10 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 19.00 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".