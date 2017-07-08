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بالأسماء: قوى الأمن عممت أسماء 62 من مطلقي النار اليوم وأوقفت 10 منهم!

8
JULY
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بعد الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحث مطلقي النار على التخلي عن هذه الظاهرة اللاأخلاقية واللاحضارية، وبعد نشرها لأسماء عدد منهم، وتوقيفها لعدد آخر اثر صدور نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، لاحظت هذه المديرية العامة انخفاضا وتراجعا ملحوظين في حالات إطلاق النار إثر صدور نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، وقد سجلت عدة حالات، إذ أقدم عدد من الأشخاص المجرمين على إطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى جرح طفل في محلة فرن الشباك، إضافة إلى ترويع المواطنين.

وفي هذا الاطار توفرت لدينا معلومات عن 62 شخصا حتى الآن، من الذين قاموا بإطلاق النار في هذا اليوم، بحيث تم توقيف عددا منهم، وسنقوم بملاحقة البقية وتوقيفهم، بناء على إشارة القضاء المختص، وهم:

 

 مطلقو النار:
1. عبد محمود عباس.
2. محمد أحمد سرداح والدته ريما مواليد 1995.
3. محمد ابراهيم عبيد والدته فريال مواليد 1990.
4. بسام خليل محمد والدته تمام مواليد 1969.
5. عامر أحمد ابولبده والدته فاطمة مواليد 1993.
6. يوسف محمد جمعة العلي والدته أمل مواليد 1994.
7.سليمان احمد علوان والدته فتحية مواليد 19981.
8.محمود محمد أشئوش والدته فاطمة مواليد 1997.
9. ربيع خضر المصري والدته جميلة مواليد 1981.
10. حسن محمد حسن والدته غادة مواليد 1992.
11. محمود حامد قشقوش والدته خالدية عمره حوالي 35 سنة.
12. حسم محمد العلي والدته آمنة مواليد 1985.
13. عمران أحمد بهلول والدته مريم مواليد 2000.
14. أحمد خالد شعبي والدته ايمان مواليد 1993.
15. أحمد وليد عبدالغني ملقب ابوعطى والدته مهى مواليد 1993.
16. يوسف محمد علي.
17. بسام خالد عجاج.
18. أحمد بدر شخيدم.
19. خالد بدر شخيدم.
20.لؤي احمد الموري.
21.لطف الله جان شبل.
22. حمزة محمود الضامن والدته حمدة تولد 1991.
23. ابراهيم معين فرح.
24. خضر عبد اللطيف جيده مواليد 1994.
25. أحمد مصطفى الخير والدته سلوى مواليد 1998.
26. محمد خالد خير والدته علا مواليد 1993.
27. أكرم مصطفى حمزه والدته صباح مواليد 1987.
28. عباس حسين السيد أحمد والدته كوثر مواليد 1994.
29. ميلاد مجهول باقي هوية.
30. حسن عبد الرزاق شقير والدته جل الخالق العميري تولد 1964.
31. بشار سعيد عطوي.
32. رضا محمد يونس تولد 1967.
33. أحمد محمد يونس تولد 1970.
34. عباس حسن نزال والدته صونيا تولد عام 2000.
35. حسن احمد مرجى تولد 1988.
36. رامي نبيل ابو غيدا والدته ريما عمره حوالي 20 سنة.
37. فادي محمد بدوي والدته لينا عمره حوالي 45 سنة.
38. انطوان نهرا والدته مريم ضاهر تولد 1967.
39. عناد غسان ابو سيف والدته مفيدة تولد 1990.
40. طلال نايف ابو رافع والدته نبيها تولد 1974.
41. علي محمد تفاحة تولد 1991.
42. احمد مهدي ياسين مواليد عام 1999.
43. رامي مهدي ياسين مواليد عام 1992.
44. محمد بسام جميل ياسين مواليد عام 1999.
45. محمد عيسى سلمان المستراح.
46. عفيف صلح والدته هند.
47. فادي البريدي.
48. رامي حسين مشيك.
49. علي اسماعيل.
50. محسن اسماعيل المولى.
51. مهدي صالح المصري والدته عادلة سرور.
52. عاصم يوسف زنيط.
53. علي محمد خزعل والدته هدية خزعل.
54. محمد محسن احمد رباح والدته فاطمة.
55. فهد يوسف زنيط.
56. احمد محمد خزعل والدته عطرة.
57. محمد جابر ياسين.
58. وائل حسين حمزة.
59. محمد ابراهيم خنجر.
60. عماد محمد خلف.
61. أركان محمد جلول.
62. حسين عصام درغام مواليد عام 1992.

 

 الموقوفون:
1. رضا محمد يونس.
2. أحمد محمد يونس.
3. لؤي أحمد الموري.
4. رامي مشيك.
5. علي اسماعيل.
6. عباس حسن نزال.
7. أحمد مهدي ياسين.
8. رامي مهدي ياسين.
9. محمد بسام ياسين.
10. حسين عصام درغام".

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