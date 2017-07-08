بالفيديو - معركة انتخابات اساتذة المدارس الخاصة: لائحة التوافق النقابي تدعو للتصويت الكثيف

A + A -

لائحة التوافق النقابي خلية نحل، قبل ساعات قليلة من انطلاق انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان. في مكتب التيار الوطني الحر المشهد مشابه لدى كافة الاطراف التي تدعم اللائحة اسماء اتصالات ووضع اللمسات الاخيرة للمعركة الانتخابية التي يعول عليها الاساتذة صوناً لحقوقهم.

بعيدا عن اتهامه بترأس لائحة تضم احزاب الخليط السياسي اللبناني التي هي نفسها اوصلت سابقا النقيب الحالي والمنافس نعمة محفوض يصر مرشح لائحة التوافق النقابي رودولف عبود على ايلاء مصلحة الاساتذة اولوية اهتماماته.

تحالف لائحة التوافق النقابي متين ومبني على خطة عمل عريضة .

بالرغم من ان توقيت الانتخابات جاء خلال العطلة الصيفية التي ينتظرها الاساتذة الا ان التصويت واجب نظرا لاهمية دور المجلس التنفيذي لنقابتهم.

وتبقى الكلمة الفصل في النهاية لاصوات الاساتذة داخل صناديق الاقتراع من اجل ايصال من تراه جديرا بالثقة للمدافعة عن حقوقهم بدءا من سلسلة الرتب والرواتب الى ابسط مطالبهم.