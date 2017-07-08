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قمة العشرين في هامبورغ قابلتها علامة 19 ونص ع عشرين في نتائج امتحانات الثانوي في لبنان

8
JULY
2017
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مقدمة نشرة الotv:

انعقدت قمة العشرين ولقاء ترامب - بوتين في المانيا لكن الشرق الاوسط كان الهم الشاغل بالرغم من الكلام العام حول المناخ والطاقة والناتو وعلاقة القارة العجوز بالعم سام والدب الروسي بمجاله الحيوي في اوكرانيا وشرق اوروبا .

كل القمة مرتبطة بتقاسم المصالح وحدود مناطق النفوذ من الاورال الى البحار ومن بغداد الى بنغازي وفي الوسط المحور ومركز الاستقطاب والاحتراب دمشق .

قبل فترة ضربت واشنطن الجيش السوري وتنبأت بأن دمشق ستستعمل السلاح الكيماوي وتحضرت سلفا للرد وصورت الميدان السوري ملعبا للمارينز . جاءت الصواريخ الباليستسة الايرانية ذو الفقار وقطعت موسكو خط الاتصال مع واشنطن واوقفت التنسيق معها واعلنت ايران عن شق طريق طهران بغداد دمشق فخففت واشنطن من اندفاعتها لدرجة ان النتيجة الاولى والمباشرة والاهم لقمة بوتين -ترامب كانت وقفا لاطلاق النار في جنوب سوريا وهي المنطقة التي جعلتها اميركا قاعدة لعملياتها ومنطلقا لهجمات محتملة . المهم ان واشنطن نزلت عن الشجرة وحولت اهتمامها باتجاه الخليج لمعالجة صراع الاخوة الاعداء في الوقت الذي لا ترى فيه دورا في الاجل الطويل لعائلة الاسد في سوريا ولاحظوا تعبير الاجل الطويل .

قمة العشرين في هامبورغ قابلتها علامة 19 ونص ع عشرين في نتائج امتحانات الثانوي في لبنان والتي التي اقتصر السقوط فيها هذه المرة بالعلامات هذه وليس بالرصاص . قطوع ومرق والحمدلله ان النتائج الجامعية لا تعلن على الهواء.

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