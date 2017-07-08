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لماذا اتصل الحريري بقائد الجيش؟

8
JULY
2017
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اتصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بقائد الجيش العماد جوزاف عون، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد، ودعاه إلى اجتماع يعقد ظهر بعد غد الاثنين في السراي الحكومي "لمناقشة التدابير والإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار، وملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها في مختلف أنحاء البلاد"، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الاعلامي للحريري.

وأشار المكتب الإعلامي للحريري، إلى أن مجلس الوزراء كان قد "أصدر قرارا في جلسته الأخيرة، طلب فيها من قيادة الجيش إجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنها الجيش على الخلايا الإرهابية المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري في عرسال مطلع الأسبوع الحالي، والتي كانت تخطط لتفجيرات وأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية".

كما أشار إلى أن الحريري كان قد "دعا في كلمة ألقاها بمناسبة حفل التخرج لجامعة بيروت العربية، الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية الشرعية، إلى توفير السلامة والأمان لكل المقيمين في لبنان، وملاحقة أي شخص من أي جنسية ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية، وعدم التهاون مع أي محاولة لجعل أماكن النزوح بيئة حاضنة للارهاب والتطرف، معتبرا أن الأشقاء النازحين هم شركاء معنا بمكافحة الإرهاب وكشف التنظيمات الإرهابية التي تستهدفهم وتستهدف لبنان".

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