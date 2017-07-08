living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع من جب جنين: الجيش الملاذ الأول والأخير لجميع اللبنانيين

8
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين في البقاع الغربي حيث كان في إستقباله قائد اللواء العميد الركن حسن حيدر وأركان وضباط اللواء .


وجال وزير الدفاع داخل قاعة عمليات اللواء حيث إطلع على المهام التي ينفذها , كما أشاد بالهدوء الأمني الذي يميز هذه المنطقة والذي هو ثمرة تعاون بين الجيش اللبناني وأهالي البلدات . وأشار الى أن نجاح الجيش في مهامه وتمكنه من ترسيخ الإستقرار والأمن رغم ما تشهده المنطقة المحيطة بنا هو نتيجة الدعم السياسي المطلق للجيش يضاف إليه الإلتفاف الشعبي حوله إذ أثبتت التجربة أن الجيش الملاذ الأول والأخير لجميع اللبنانيين .


الوزير الصرّاف دعا العسكريين للبقاء على جهوزية لأن أعداء لبنان لا يستسيغون فكرة بقاء لبنان هادئاً.


بعد ذلك قام الوزير الصرّاف بزيارة نصب شهداء لواء المشاة الثالث الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout