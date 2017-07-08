وزير الدفاع من جب جنين: الجيش الملاذ الأول والأخير لجميع اللبنانيين

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زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين في البقاع الغربي حيث كان في إستقباله قائد اللواء العميد الركن حسن حيدر وأركان وضباط اللواء .



وجال وزير الدفاع داخل قاعة عمليات اللواء حيث إطلع على المهام التي ينفذها , كما أشاد بالهدوء الأمني الذي يميز هذه المنطقة والذي هو ثمرة تعاون بين الجيش اللبناني وأهالي البلدات . وأشار الى أن نجاح الجيش في مهامه وتمكنه من ترسيخ الإستقرار والأمن رغم ما تشهده المنطقة المحيطة بنا هو نتيجة الدعم السياسي المطلق للجيش يضاف إليه الإلتفاف الشعبي حوله إذ أثبتت التجربة أن الجيش الملاذ الأول والأخير لجميع اللبنانيين .



الوزير الصرّاف دعا العسكريين للبقاء على جهوزية لأن أعداء لبنان لا يستسيغون فكرة بقاء لبنان هادئاً.



بعد ذلك قام الوزير الصرّاف بزيارة نصب شهداء لواء المشاة الثالث الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.