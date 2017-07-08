قضية داهمة وتنسيق ’مرفوض’: نازحون الى متى؟!

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- أحمد شعيتو -

ست سنوات على بدء تدفق النازحين السوريين الى لبنان. في بدايات الازمة شهد هذا الموضوع تشجيعا من بعض الاطراف في لبنان على النزوح الكثيف، ولم يكن سبب ذلك انسانيا، بل لغايات اخرى اصبحت تتوضح مع مرور الوقت.

اللاجئون المسجّلون لدى المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان حتى آذار 2017 بلغ اكثر من مليون و700 الف، اي ما يعادل حوالي ثلث سكّان لبنان، عدا عن غير المسجلين. وفي المنطقة بشكل عام يبلغ عدد اللاجئين 5 ملايين، ويستقبل لبنان العدد الاكبر منهم نسبةً لعدد سكانه رغم اوضاعه الاقتصادية الصعبة. ينتشر اكثر من 60 بالمئة منهم في الشمال والبقاع، في المخيمات التي نشأت بشكل عشوائي بمعظمها، والنسبة الباقية منهم تتوزع في القرى والمدن.



من الطبيعي ان يستقبل لبنان وهو الامتداد الديمغرافي والجغرافي لسوريا، عددا كبيرا من النازحين ويحتضن الهاربين من حرب فرضتها القوى الكبرى عبر أدوات الارهاب، متآمرةً على هذا الشعب ووطنه. لكن من المفترض ان يستقبلهم وفق حدود امكانياته وان يحصل على الدعم الاممي المطلوب لتلبية احتياجاتهم.

مع مرور الوقت بدأت تتبدى اوضاع اكثر صعوبة للاجئين اضافة الى اثار سلبية متنامية اجتماعيا واقتصاديا على لبنان ، مع تصاعد الحوادث المتعلقة بالنازحين في لبنان، سواء الاحداث الامنية او الحوادث العرضية، وقد اظهرت الاحداث الامنية الاخيرة في مخيمات عرسال ان هناك مجموعات تتخذ من المخيمات مقرات إيواء وتدريب فيما من المعروف انتشار الكثير من المخيمات على الاراضي اللبنانية والتي يمكن ان تحمل اخطارا امنية، لا بد من مواجهتها وتفاديها، على الرغم من ان البعض يحاول ان يخلط بين التصدي للارهابيين الذين يتلطون بالنازحين وبين ظلم مزعوم للنازحين.

وفي ظل وجود هذه الضرورات الضاغطة، وفي وقت تم انجاز تأمين العديد من المناطق السورية ودخولها دائرة الامان، طفت الخلافات في المواقف بين من يدعو الى فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة ملف النازحين السوريين، والتنسيق أمنيا ايضا معها، وبين من يرفض ذلك ويعتبره اعترافا مرفوضا بالنظام السوري، رغم ان هناك سفيرا سوريا وسفارة معتمدة رسميا في لبنان، ويدعو الى تسليم الملف للامم المتحدة بحجة ان موضوع النازحين بات قضية دولية.

دمشق تعتبر في هذا الاطار انه لا بديل عن التواصل الرسمي بين البلدين وترحب به لعودة النازحين وحل هذه الازمة. والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي قال منذ يومين إن "سوريا لن تقبل بالوساطات، بل بالتواصل الرسمي لحلّ هذه الأزمة التي تهدّد لبنان" لافتا الى أن "بعض الأطراف اللبنانية التي ترفض التنسيق مع سوريا اليوم، هي مسؤولة إلى حدٍّ كبير عن التغرير بالنازحين السوريين ودفعهم إلى ترك سوريا، لاستخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة السورية".

عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج

يؤكد عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي لـ"العهد" ان "الدولة السورية جاهزة دائما لاستقبال اللاجئين، وما يثبت ذلك انه عندما ينجز الجيش وحلفاؤه تطهير اي منطقة، تدخل مؤسسات الدولة اليها فورا لاعادة الخدمات تمهيدا لعودة الاهالي اليها لأن ذلك يعتبر نصرا سياسيا".

ويقول ان "الحل الطبيعي لهذه القضية يكون عبر التواصل مع الدولة السورية والتنسيق مع الحكومة بشكل مباشر لعودتهم وحل ملفهم لأنها الحاضن الحقيقي".

واذ يشير الى ان "هناك من لا يريد التواصل بشكل مباشر مع الحكومة السورية"، يؤكد ان "تيار 14 اذار ومن يمثله في الحكومة استثمر هؤلاء في بداية الازمة بالترغيب والتغرير ببعض السوريين لكي يتركوا وطنهم ويذهبوا الى هذه المخيمات لكي يستفيدوا من مساعدات دولية".

يضيف الحاج علي "لكن هذه المخيمات اصبحت عبئا على لبنان في ظل امكانياته واقتصاده واصبحت هذه المخيمات بؤرة للجماعات الارهابية المسلحة عبر استتار الجماعات الارهابية بينهم، وقد كشف الجيش اللبناني المؤامرة واخرج الكثيرين منهم. اذاً اصبح اللاجئون عبئا على الدول المضيفة بل على الدول الاوروبية التي تقدم مساعدات لهم".

النائب عباس هاشم

من جهته النائب اللبناني عباس هاشم يتساءل في حديث مع "العهد" "ما المانع من الاتصال مع الحكومة السورية لتأمين هذه العودة وان يكون هناك تنسيق لبناني سوري لتنظيم عودتهم الى بلادهم؟".

ويسأل "هل يستطيع احد ان يقول كيف للدولة ان لا تتعاطى مع دولة معترف بها رسميا من الامم المتحدة ولديها سفير في لبنان لتنسيق عملية فتح ابواب عودة نازحيها؟".

ويقول "لماذا نتحدث مع سفراء اميركا والكثير من سفراء الدول الاوروبية التي ساهمت بتهجيرهم ولا نتحدث مع من ظُلم في هذا النزوح؟ المنطق والمقاربة التي يتحدثون بها هي مقاربة من لا يحمل سوى الحقد والضغينة والخوف من فشل المشروع الاساس الذي ادى الى تهجير هؤلاء النازحين".

واذ يلفت هاشم الى اننا "امام اجماع في لبنان بأن النزوح يشكل خطرا كيانيا على بلدنا"، يشير بالمقابل الى أن "الخلاف سببه السؤال هل انتهت وظيفة النازحين السوريين حتى نتفق على آلية عودتهم؟ يبدو انها لم تنته بعد وهناك من يستفيد من وجودهم ووراء الاكمة ما وراءها".

وحول اعتبار البعض ان الملف يجب وضعه بيد الامم المتحدة يقول هاشم "من قال ان الامم المتحدة لا تريد توطين هؤلاء السوريين في لبنان"؟. ويوضح أنه "من العام 2011 الى 2013 كانت التسهيلات تغدق على السوريين من أجل هجرتهم وبالتالي إعطاء الوعود بالمن والسلوى اما اليوم فنحن امام ازمة مستجدة والاموال التي تغدق عليهم ستتوقف".

في النهاية السؤال الى متى سيبقى هؤلاء نازحين في اوضاع مزرية وبما يحمله وجودهم من تداعيات مختلفة، رغم عودة كثير من مناطقهم الى حضن الدولة، وهل المطلوب ان يرضخ لبنان لضغوط خارجية تدفع الى تأجيل عودتهم ام يبادر مسؤولوه الى حلول داخلية تتجاوز هذه الضغوط بما فيه مصلحة هؤلاء ومصلحة لبنان قبل كل شيء؟