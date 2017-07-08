بالصور: ثلاث توائم أبدعن في الإمتحانات الرسمية اللبنانية!

A + A -

عقد بنت جبيلي حمل ثلاث درر، ثلاث توائم تميزنَّ بنجاحهنَّ ، كبرنّ معاً خطوةً بخطوة وقطفنَّ عنقود النجاح .

ميرنا، ديانا ونور محمد علي بزي توأم ثلاثي حصد النجاح في الشهادة الثانوية العامة ، حيث حازت ميرنا على المرتبة الثانية في محافظة النبطية والرابعة في لبنان بدرجة ممتاز ومعدل 18.57، واحتلت شقيقتها ديانا المرتبة السادسة في النبطية و 16 في لبنان أيضاً بدرجة جيد جداً ومعدل 17.96 بينما نالت نور درجة جيد ضمن فرع الإقتصاد والإجتما

يشار الى ان ميرنا، ديانا ونور طالبات في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في عين إبل.



bintjbeil.org