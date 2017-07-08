العجز التجاري ينخفض الى 6.72 مليار دولار

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انخفض العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ35 مليون د.أ. على صعيد سنوي ليجاور عتبة الـ6.72 مليار د.أ. خلال فترة خمسة الاشهر الاولى من العام 2017، من 6.75 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بحسب احصاءات المجلس الاعلى للجمارك. ويعود هذا الارتفاع الى زيادة فاتورة الصادرات بـ98 مليون د.أ. على اساس سنوي الى حوالى 1.21 مليار د.أ. ما طغى على النمو في المستوردات بـ63 مليون د.أ. الى ما فوق الـ7.92 مليار د.أ.



وقد حلت الصين في المرتبة الاولى على لائحة الدول المصدرة الى لبنان بحيث بلغت فاتورة صادراتها 755 مليون د.أ. (أي 9.53% من فاتورة الاستيراد)، في حين تصدّرت دولة جنوب افريقيا لائحة الدول المستوردة من لبنان، مع فاتورة استيراد وصلت الى 159 مليون د.أ. (اي 12.95% من مجموع الصادرات اللبنانية).



كذلك احتلت صادرات «اللؤلؤ، الأحجار الكريمة او الشبه كريمة، والمعادن» المرتبة الاولى على لائحة السلع المصدرة من لبنان، مشكلة حصة 23.24% (280 مليون د.أ.) من مجموع الصادرات اللبنانية لغاية شهر أيار من العام الحالي، تلتها «منتجات صناعة الأغذية، المشروبات، والتبغ» (203 مليون د.أ. - 16.85%)، تلتها «الالات والاجهزة والمعدات الكهربائىة» (133 ملوين د.أ. - 11.04%) و«منتجات الصناعات الكيميائية» (126 مليون د.أ. - 10.46%-).

في المقابل، احتلت «المنتجات المعدنية» المرتبة الاولى (1.621 مليار د.أ. - 20.46% - ) على لائحة السلع التي استوردها لبنان، تبعتها «منتجات الصناعات الكيميائية» (870 مليون د.أ. - 10.98% -)، ثم «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» (785 مليون د.أ. - 9.91% -) و«معدات النقل وملحقاتها» (752 مليون د.أ. - 9.49% - ).