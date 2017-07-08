إعلان تحرير الموصل بالكامل خلال ساعات

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سبوتنيك-



قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، إن قواته مستمرة في تطهير وتفتيش آخر ما تبقى من مناطق المدينة القديمة للقضاء على العناصر الإرهابية.



وجاء في بيان له أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية مستمرة “بتطهير آخر ما تبقى من مناطق المدينة القديمة للقضاء على العناصر الإرهابية وجرذانه المختبئة في الأنفاق واستثمار الفوز الذي حققته قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية” من قبل الفرق 3 و5 و6 للشرطة الاتحادية والفرقة الألية وفرقة الرد السريع مسندة بالناقلات والطائرات المسيرة والمدفعية، وماهي إلا مسافات قليلة وساعات قليلة وسنزف البشرى بتحرير مدينة الموصل على يد أبطال العراق أبطال الشرطة الاتحادية الغيار”. كما أشار إلى مقتل 74 إرهابيا والعثور على صواريخ وأسلحة.



وتواصل القوات العراقية عملياتها لتحرير الموصل، حيث أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي في 1 شباط الماضي، “انطلاق عملية تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل (الجزء الغربي)”، بعد أن تمكنت، مع نهاية كانون الثاني الماضي من تحرير الجانب الأيسر من قبضة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.