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شهدت هامبورغ، أمس، قمة تاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هي الأولى بين قطب العقارات الثري والعميل السابق لجهاز الاستخبارات السوفياتي ذي الشخصية الباردة، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تخللتها تظاهرات عنيفة، وانقسامات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في شأن التغير المناخي والتجارة.



وخاطب ترامب نظيره الروسي قائلاً، في مستهل الاجتماع، «نتطلع إلى حدوث أمور إيجابية للغاية لروسيا والولايات المتحدة»، مضيفاً «إنه شرف لي أن أكون معك».



من جهته، قال بوتين للرئيس الأميركي «أنا سعيد لتمكني من لقائك شخصياً حضرة الرئيس. أتمنى كما قلت، أن تتمخض عن لقائنا نتائج قوية»، مضيفاً «لقد تحدثنا هاتفياً، لكن المكالمات الهاتفية ليست كافية».



وتحدث الرئيسان هاتفياً أربع مرات منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني الماضي، لكنهما لم يعقدا أي لقاء ثنائي.



وتركزت أنظار العالم على لقاء ترامب – بوتين، نظراً لقدرة نتائجه على تحويل المسارات في قضايا متعددة من أزمة كوريا الشمالية مروراً بالنزاعات في سورية وأوكرانيا، وصولاً إلى معاهدات نزع السلاح الروسية – الأميركية والتجارة الدولية والاحتباس الحراري.



لكن شكل اللقاء الذي كان أقرب إلى اجتماع على انفراد، أثار الكثير من الأسئلة إن لم يكن الارتياب، إذ لم يرافق ترامب سوى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومترجم، حسب مصدر في البيت الابيض.



وقال المحلل توماس رايت «كلاهما (ترامب وتيلرسون) بلا تجربة في السياسة الخارجية. كان يجب ان يرافقهما (محترف) في مواجهة بوتين».

بدوره، قال السفير الاميركي السابق في موسكو مايكل ماكفول «بوتين يحبذ الاجتماعات المحصورة. هذا يعني أن البيت الابيض ترك للكرملين أمر إملاء قواعد الاجتماع»، مبدياً أسفه لغياب مستشارين كان بإمكانهم التخفيف من الطباع المتقلبة لترامب.



وكان الرئيسان تصافحا في وقت سابق، صباح أمس، قبل بدء جلسة عمل في هامبورغ مع بقية قادة مجموعة العشرين.



وشكل اجتماع بوتين وترامب أحد أهم لحظات هذه القمة المتوترة بين أعضاء المجموعة، وأيضاً في شوارع هامبورغ حيث اندلعت صدامات عنيفة بين آلاف المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين وعناصر الشرطة.



من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن دول «مجموعة العشرين اتفقت على أن الإرهاب الدولي هو تهديد لنا جميعاً»، مشددة على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بشأن كيفية تجفيف منابع تمويل الإرهاب.