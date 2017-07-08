ضربة للآمال المعقودة على إيجاد حياة في المريخ

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عبد الاله مجيد-



لندن: تلقت الآمال المعقودة على إيجاد حياة في المريخ أو سطحه على الأقل ضربة يوم الخميس بعد ان كشفت دراسة ان في الكوكب الأحمر معادن ملحية تقتل البكتيريا.

وقال باحثان من كلية الفيزياء والفلك في جامعة ادنبرة ان مركب البيركلورات قتل عينات مزروعة من البكتيريا العضوية الرقيقة وهي شكل اساسي من اشكال الحياة اسمها اللاتيني Bacillus subtilis.

وتصبح البيركلورات المستقرة في حرارة الغرفة فاعلة بدرجات الحرارة العالية. والمعروف ان المريخ بارد جداً.

واظهر الباحثان جنيفر وادزورث وتشارلس كوكيل في الدراسة الجديدة ان هذا المركب يمكن تفعيله بالأشعة فوق البنفسجية دون حاجة الى حرارة في ظروف تحاكي سطح المريخ. وقال الباحثان ان المركب قتل البكتريا في غضون دقائق في اشارة الى ان عدم قابلية العيش والحياة في المريخ أكبر مما كان يُعتقد في السابق.

وصرحت وادزورث لوكالة فرانس برس "اننا إذا أردنا ايجاد حياة في المريخ يجب ان نأخذ هذا في الاعتبار ونفكر في محاولة إيجاد حياة تحت سطح المريخ لا تكون معرضة الى هذه الظروف".

والبيركلورات مركب طبيعي واصطناعي في كوكب الأرض ولكنه يتوفر بكثرة في المريخ حيث اكتشفته اول مرة مركبة فينكس لاندر التي اطلقتها وكالة الفضاء الاميركية في عام 2008.

ولفتت وادزورث الى ان حقيقة ان مركب البيروكلورت قتل البكتيريا العصوية الرقيقة بوجود الأشعة فوق البنفسجية لا تعني ان كل اشكال الحياة الأخرى ستموت بطريقة مماثلة. ودعت الى مزيد من الاختبارات لتأكيد ذلك.

وكان العلماء اعتبروا وجود البيروكلورات في المريخ دليلا على وجود ماء في المريخ. ولكن الدراسة الجديدة تقول ان وجود محلول الملح يمكن ان يضر بالخلايا إذا كان يحتوي على بيركلورات.

والمعترف به على نطاق واسع بين العلماء ان الكوكب الأحمر كان يستضيف كميات كبيرة من الماء في الحالة السائلة وما زال فيه ماء رغم انه متجمد تحت الأرض. وكما نعرف فان الماء السائل شرط اساسي لنشوء حياة.

اعدت "إيلاف" هذا التقربر بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي