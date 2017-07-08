living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إبراهيم يلتقي «الفصائل» والقوى الإسلامية: ما قبل تسليم خالد السيِّد ليس كما بعده

8
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علي داود


 


إجتمع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية في سراي صيدا الحكومي في لقاءٍ هو الاوّل بعد عملية تسليم المطلوب خالد السيّد في مخيم عين الحلوة، حيث أكد أنّ «مرحلة ما قبل تسليم خالد السيد تختلف عمّا بعدها».وقال ابراهيم: «آن الأوان أن تكون فلسطين هي البوصلة المركزية والوضع يحتّم علينا التعاون لهذا الهدف الأسمى والأهم»، مشيراً الى أنّ «التشرذم والخلافات تبعدنا من القدس وفلسطين».

وتطرّق الى عملية تسليم المطلوب خالد السيد، متأسّفاً على بعض ردود الفعل السلبية التي صدرت بحق هذا الانجاز، واصفاً إياها بأنها «إسرائيلية وهي تخدم مصلحة إسرائيل فقط».

وتوجّه ابراهيم بالشكر الى كلّ الفصائل على هذا التعاون، داعياً ممثّليها إلى «السير في هذا المسار وأن تكون هذه الخطوة نقطة تحوّل ليس على صعيد العلاقات لأنّ العلاقات ممتازة». ورأى أنّ «ما فعلتموه هو خدمة كبيرة للأمن الفلسطيني واللبناني»، لافتاً الى أنّ «مرحلة ما قبل تسليم خالد السيد تختلف عمّا بعدها».

وشدّد ابراهيم على ضرورة عدم اعتبار «مخيّم عين الحلوة ملجأً للإرهاب والتعاطي مع هذا الملف على أنه سياسي إنساني وليس ملفّاً أمنيّاً».

من جهتهم، ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية شكروا جهود ابراهيم. وأجمعت القوى والفصائل على أنّ «قرار تسليم خالد السيد هو قرار فلسطيني اتُخذ لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وخطوة تصبّ في مواجهة العدوّ الإسرائيلي». وشدّدت على تسليم بقية المطلوبين الموجودين في المخيّم والتزامها التعاون مع الامن العام وبقية الاجهزة الامنية لما لذلك من مصلحة لأمن لبنان».

وفي السياق، قال أمين سرّ حركة «فتح» وفصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات إنّ اللقاء تمّ بدعوة من اللواء ابراهيم وحضرته الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية الوطنية والاسلامية، وقد بحث في قضية المخيّمات الفلسطينية، خصوصاً مخيّم عين الحلوة، وتسليم عدد من المطلوبين في مخيّمَي عين الحلوة والرشيدية وبقيّة المخيّمات، وتحديداً المطلوب في قضية أمنية خطيرة خالد السيد»، موضحاً «أننا استمعنا الى شرح مفصّل لموقف قدّمه سيادة اللواء حول هذا الموضوع وتأكيده استمرار التعاون في ما بيننا من أجل صيانة الأمن داخل المخيمات وبالتالي ألّا يكون مخيّم عين الحلوة أو أيّ مخيّم آخر مأوى لأيّ فرد او مجموعة تستهدف الامن اللبناني او يمكن أن تمسّ بالعلاقات اللبنانية - الفلسطينية».

ولفت ابو العردات إلى «أننا أكّدنا بدورنا للواء ابراهيم استمرارنا في توحيد الموقف الفلسطيني حول القضايا كافة التي وقّعناها والتزمناها إن كان في اجتماعاتنا في بيروت في السفارة أو في الأمن العام، التزاماً كاملاً، والتي نصّت أولاً على حماية الوجود الفلسطيني في المخيّمات، وثانياً ألّا يكون المخيّم مأوى أو مقرّاً أو ممرّاً لأيّ فرد أو مجموعة يمكن أن تستهدف الامن اللبناني، واتفقنا كذلك على تسليم المطلوبين إلى الدولة اللبنانية وعلى تعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية»، معلناً «أننا أكّدنا أنّ هذه الانجازات التي تمّت يجب أن نراكمها لتعزيز الامن والاستقرار، وأكدنا أنّ الأمن في المخيّمات جزءٌ من الأمن اللبناني، وليس هناك أمن فلسطيني منفصل عن الأمن اللبناني، وبالتالي التعاون والتكامل في ما بيننا على كلّ المستويات السياسية والعسكرية والأمنية».

مصادر فلسطينية شاركت في الاجتماع أبلغت إلى «الجمهورية» أنّ اللواء ابراهيم شكر تعاون القوى الفلسطينية على تسليم السيد، مستعرِضاً أمامهم لائحة من المطلوبين الخطرين الذين يُهدّدون أمن المخيّم، وأنّه بعد السيد لا خيمة فوق رأس أحد، محذّراً من مكمن للمخيّمات الفلسطينية، وداعياً الفصائل إلى التعاون في ما بينها للحفاظ على الأمن في عين الحلوة وعدم السماح للمطلوبين بتحويله منصّة استهداف للأمن اللبناني».

ولفتت المصادر إلى أنّ «المجتمعين استمعوا الى اللواء ابراهيم في قضية الاستمرار بتسليم المطلوبين وتخليص المخيّم من خطرهم عليه وعلى جواره اللبناني».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout