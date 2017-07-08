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اللواء عباس ابراهيم رجل دولة بامتياز، نقل الامن العام اللبناني الى مصاف الاجهزة العالمية، رجل لا طائفي، لا مذهبي، وطني، همه الاول لبنان واستقرار اللبنانيين ووحدتهم.



نجح اللواء عباس ابراهيم في كل الملفات التي استلمها وعالجها بحكمة، وروية، وكانت موضع اعجاب وتوافق من كل اللبنانيين.



لم يميز بين لبناني واخر، قاتل الارهاب بشراسة وافشل مخططاتهم، كما انه فلسطيني الهوى، ويسعى بكل ما يملك من طاقات لتجنيب المخيمات الفلسطينية ما يخطط له الارهابيون والصهاينة.



اللواء ابراهيم بات مصدر اطمئنان للبنانيين، بعد ان حول جهاز الامن العام الى جهاز اقليمي ودولي وبات وجوده ملازما لصون الوحدة الوطنية.