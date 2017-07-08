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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-07-2017

8
JULY
2017
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الجمهورية

نُقِل عن زعيم وسطي في مجالسه الخاصة «أن لا يتلهّى بعضهم الآن بالإنتخابات أو الحديث عن التحالفات لأن ما سيأتي على المنطقة هو أعظم من كل المواضيع».

زار نائب شمالي رئيس حزب لبحث مشكلة إنمائية فيما تحدثت معلومات أن «الطبق» الأساس كان التحالفات الإنتخابية.

لحظت أوساط متتبّعة للملف الإقتصادي أن زيارة مرجع مالي إلى مرجع كبير لم تكن فقط لإطلاعه على الوضع النقدي المتحسّن بل أيضاً لوضعه في تطورات ملف حسّاس يطاول أفرقاء لبنانيّين.

الاخبار
علم وخبر

بنت جبيل الأفضل!

في جلسة للجنة نيابية، الأسبوع الماضي، قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إن النائب حسن فضل الله «زعلان منّي بسبب عدم قدرتي على تلبية طلباته كافة للأشغال في قضاء بنت جبيل». ولفت فنيانوس إلى أن دراسة أجرتها وزارته خلصت إلى أن أحوال الطرق في قضاء بنت جبيل هي الأفضل، مقارنة بباقي الأقضية (باستثناء محافظة بيروت).

المردة لن يرشّح دياب

تتحدّث مصادر سياسية في الشمال عن اتجاه تيار المردة إلى التراجع عن فكرة ترشيح مسؤوله الحزبي في طرابلس رفلي دياب عن المقعد الأرثوذكسي في المدينة. ومن المتوقع أن يستعاض عنه بترشيح أحد المُقربين من «المردة» عن المقعد الماروني في طرابلس.

 

البناء
خفايا
جزم مصدر سياسي بأنّ المعترضين اليوم على فتح قنوات التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية سيكونون بعد وقت ليس ببعيد أوّل المزايدين في ضرورة حصول هذا التواصل، وذلك بعد أن تأتيهم التعليمات من الخارج المعلوم، وهو ما سبق أن حصل في العامين 2009 و 2010، قبل أن تأتيهم تعليمات مغايرة عام 2011 مع بدء المؤامرة الكونية ضدّ سورية.

اللواء

لغز
يحضِّر فريق حزبي رداً مدروساً على تقرير يتوقع أن يحضر على أول جلسة حكومية، بعد خروجه من إحدى هيئات الرقابة

همس
جمع أداء سفير دولة كانت نافذة بين خصمين من حزب واحد، على الرغم من الحملات المتبادلة بينهما

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