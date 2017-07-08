عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-07-2017

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الاخبار
الخليج: سياسة الإنكار والسجال الكوميدي
خلافات على النازحين والجيش وتحرير الجرود: بوادر أزمة عونية ـ حريرية
الجمهورية
تذمُّر من غياب الديبلوماسية اللبنانية عن الأحداث العربية والدولية
البناء
اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي ساعتان وربع بدلاً من نصف ساعة
بوتين وترامب ينجحان بكسر الجليد: البدء بوقف نار في جنوب سورية
القوميون غداً في الأونيسكو لتحيّة زعيمهم... وقيادتُهم زارت ضريحَهُ في ذكراه
اللواء
أسبوع الخلافات: ترنُّح «وثيقة بعبدا» بانتظار زيارة واشنطن
الديار
«فرعية طرابلس» «بروفة» للتحالفات والاحجام وتوافق بين جنبلاط وارسلان درزيا
اللواء ابراهيم للفصائل الفلسطينية: «ما بعد تسليم الارهابي السيد ليس كما قبله»
المستقبل
بكركي عن النازحين: القرار للدولة لا لسفراء وأحزاب
ترامب وبوتين يخطفان أضواء قمّة الـ20