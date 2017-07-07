بالفيديو - الحكم على قتلة بشير... في عهد عون

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في 20 تشرين الاول سيصدر الحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس الاسبق بشير الجميل. هي لحظة انتظرتها عائلته ومناصروه وحزب الكتائب منذ 35 عاما. في الجلسة الرابعة والاخيرة التي خصصت لمرافعات وكلاء الادعاء، التأم المجلس العدلي لحوالى الثلاث ساعات حيث اكد محامو ال 24 شهيدا وال 63 جريحا ان ما حصل عام 1982 هو اغتيال لحلم لبنان. كما اعتبر ممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان في مطالعته ان الجريمة هي عمل ارهابي. لكن المفارقة كانت ان على بعد امتار قليلة، كان اصدقاء حبيب الشرتوني يطالبون في ذكرى اعدام انطون سعادة، بتكريم الشرتوني لقتل من يعتبرونه عميلا. لكل فريق بطله ولكل فريق عقيدته لكن الثابتة الوحيدة هي ان التاريخ سيسجل للمجلس العدلي اعادة احياء ملف سياسي ظن اللبنانيون ان سيموت مع مرور الزمن. لكن السؤال الذي يطرح، اين سيكون الحزب السوري القومي من كل هذه القضية القضائية؟ (شاهد الفيديو المرفق)