بالفيديو - نائب يطالب بمحاسبة أفراد من الجيش لأنهم "أخطأوا" في عرسال!!

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المستقبل - الاحداث الامنية في مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، وما تبعها من وفاة أربعة موقوفين، محور اهتمامات محلية ودولية، لخطورة ما تمثله تجاه لبنان شعبا ومؤسساتيا..

وإن كان الحديث الواضح والصريح عنها مقتضب أو مقنع، فللنائب عقاب صقر كلام آخر..

ولمن يطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، دعاهم صقر إلى محاسبة من أدى إلى نزوحهم اولا..

توصيفات داعشية ألحقت بكل من طالب بالحقيقة.. وهي ثقافة لن تعمم في لبنان كما يقول صقر..

صقر دعا الى عدم الإنجرار إلى الحملة العنصرية، والتعامل بهدوء وواقعية وبكثير من الأخوية والمسؤولية مع هذا الملف الحاساس والشائك.

إلى ذلك حضرت لجنة من أهالي المخيمات في عرسال بهدف متابعة شؤون السوريين للقاء النائب عقاب صقر، حاملين جملة من المطالب للرئيس سعد الحريري.

الوفد أشاد بمطالبة الرئيس سعد الحريري بالتحقيق في الحادثة الأخيرة. (التفاصيل في الفيديو المرفق)