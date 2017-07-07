بالفيديو - هذا ما يجري في مار مخايل!

A + A -

هذه المشاهد التي التقطتها عدسات سكان حي مار مخايل تنقل معاناة حياتهم اليومية وخاصةً خلال فترة الليل حيث من المفترض ان تكون مخصصةً للراحة والنوم وهذا الامر تحوّل بالنسبة لهم الى "حلمِ اليقظة" بفعل التراخص التي اعطيت عشوائياً للمطاعم والملاهي الليلية، وهذا ما اثاره تحرّك مجموعة سكان مار مخايل وشؤون الاحياء في بيروت مدينتي. ربما تكون الطفلة دينا من اصغر المشاركين في التحرّك الا انها من بين العشرين الف نسمة القاطنين الذين لا تأبه القوى الامنية وحتى الشرطة السياحية للشكاوى المقدمة منهم لناحية الصوت العالي والمشاكل بالاضافة الى الامور المخّلة بالآداب العامة التي تكرر يومياً. على المسافة نفسها يقف اصحاب الملاهي الليلة والمطاعم كذلك اهالي الحي، ليبقى الحل في يد محافظة بيروت لتنظيم الامور في الحي السكني. (شاهد الفيديو المرفق)